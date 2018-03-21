Больные зубы приближают начало диабета

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Вот еще одна причина того, почему нам нужно заботиться о гигиене полости рта. Больные зубы увеличивают риск диабета, как выяснили исследователи.Не уделяющие значительного внимания гигиене полости рта люди входят в группу риска в связи с угрозой развития диабета. Учёные обнаружили устойчивую связь между количеством выпавших зубов и толерантностью к глюкозе. Хорошо известно, что плохо контролирующие диабет люди имеют повышенный риск развития разного рода проблем с полостью рта, включая кариес и болезни десен. Но теперь исследователи предположили, что плохая гигиена полости рта также увеличивает риск развития диабета. Следовательно, проверки у стоматологов могут быть надежным инструментом диагностики риска развития диабета у человека.МедикФорум напоминает, что диабет является хроническим расстройством, при котором в крови человека отмечается повышенный уровень сахара. В России от диабета страдает около 15 млн человек, при этом каждый четвёртый даже не знает об этом. Авторы нынешнего исследования тщательно изучили истории болезней 9 670 пациентов в возрасте от 20 лет и старше. Их интересовали такие показатели, как индекс массы тела и толерантность к глюкозе. Кроме того, исследователи оценили количество выпавших зубов, пломб и болезней периодонта. После учета всех факторов вроде возраста, пола, расы, курения, употребления алкоголя и материального достатка была обнаружена связь между выпавшими зубами и толерантностью к глюкозе. Лишь около 45% людей из группы с нормальной толерантностью имели выпавшие зубы, а в группе с аномальной толерантностью их было 67%. Среди диабетиков таковых было 83%.