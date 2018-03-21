Названы первые признаки инсульта

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Инсульт поражает преимущественно пожилых людей.Инсульт является серьезной проблемой для людей во всем мире, и считается третьей наиболее распространенной причиной смерти, а также основной причиной возникновения инвалидности у людей старше 40-летнего возраста.Инсульт является заболеванием, которое поражает преимущественно пожилых людей, хотя он может произойти и у более молодых мужчин и женщин.Риск нападения значительно увеличивается с возрастом. Например, среди людей от 45 до 55 лет риск получить инсульта составляет примерно 1 на 1000 человек каждый год. В то же время, в возрасте между 65 и 75 лет этот риск составляет 1 на 30 человекПервые признаки инсульта зависят от того места в мозге, а котором было кровоизлияние или повреждения тканей. Наш мозг состоит из двух полушарий, каждое из которых отвечает за контроль и активность противоположной стороны тела. Повреждение одного полушария приводит к нарушениям в функционировании противоположной стороны тела. Таким образом, левое полушарие мозга приводит к проблемам в правой стороне тела и наоборот.Первые признаки инсульта могут появиться следующими симптомами:односторонняя слабость или онемение конечностейпарез или паралич одной стороны телазатуманенное зрение на одном или обоих глазахрасстройство языкадвигательные расстройствадисбаланспроблемы с распознаванием и идентификацией объектовпроблемы с подсчетом, письмом и чтениемрасстройства или полное отсутствие ощущения на одной стороне телавнезапное и очень сильное головокружениевнезапная и очень сильная головная боль, которая отличается от стандартной головной болитошнота и рвотазатрудненное глотание.Часто через несколько минут после появления первых симптомов человек теряет сознание.Признаки малых геморрагических инсультов у женщин и мужчин оказываются не так агрессивно, и зависят от кровотечения. Таким образом, в случае геморрагического инсульта могут быть следующие симптомы:боль в лобной зоне (если кровоизлияние произошло именно там), гемипарез или двусторонний паралич мышц,боль в височной области и проблемы со зрениемболь в теменно-височной зоне и сенсорные нарушенияболь в затылочной части, отсутствие видения на одну половину поля зрения.В некоторых случаях геморрагический инсульт имеет так называемые менингеальные симптомы:болезненность при морганиисветобоязньчувствительность к звукусудорогибред и галлюцинациинарушения сознания.Особое беспокойство первые признаки инсульта у женщин, так как слабый пол гораздо сложнее переносит эту болезнь, смертность среди женщин выше, а реабилитация проходит дольше. Если вы не можете определить инсульт, попросите человека улыбнуться, поднять руки и повторить за вами какую-то фразу.Если улыбка на лице будет несимметричной, вы заметите слабость мышц рук или проблемы с речью, то речь идет о предвестнике инсульта. Заметив такие признаки, вы должны немедленно предоставить человеку посильную помощь и вызвать скорую.