Пять эффективных способов, ускоряющих обмен веществ

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Эти методы просты в использовании и доступны каждому.От скорости обмена веществ в организме человека зависит многое, в частности то, как он выглядит и как себя чувствует.Замедленный обмен веществ ведет к набору лишних килограммов, дисфункции печени, из-за чего на коже появляются высыпания, а волосы и ногти становятся болезненными. Плюс ко всему засоряются сосуды, что может стать причиной развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, начиная с гипертонии и заканчивая инсультом.Нормальный обмен веществ позволяет правильно функционировать всем внутренним органам и системам, за счет чего у человека не будет никаких проблем со здоровьем, он будет видеть отличное отражение в зеркале и иметь заряд бодрости в течение всего дня до самой ночи.Диетологи рекомендуют для ускорения обмена веществ увеличить количество приемов пищи, но при этом уменьшить порции. Также, немаловажно, в промежутках между трапезами пить много воды, так как она разгоняет метаболизм и очищает кишечник.Любая физическая активность, особенно кардионагрузка, стимулирует перистальтику кишечника. Если взять за правило каждое утро делать активную зарядку 10-15 минут, то проблем с обменом веществ у вас не появится. Еще можно делать упражнение "вакуум", которое способствует улучшению работы кишечника, а также ускорению обмена веществ и похудению.Для его приготовления понадобится 2 ст. л. сушеных цветков ромашки, которые нужно поместить в эмалированную кастрюльку и залить стаканом кипятка. На медленном огне довести до кипения и дать потомиться под крышкой еще около 15 минут. Остудить, процедить и принимать по столовой ложке сразу после еды 3-4 раза в день.Готовится точно также, как и ромашковый отвар, только нужен не один стакан кипятка, а два. Принимать этот отвар следует по трети стакана за полчаса до еды 3-4 раза в день.Натереть на терке редьку, выжать из нее сок, смешать с равным количеством меда и поставить в холодильник в стеклянной емкости под крышкой. Принимать по 2 столовые ложки средства сразу после основных приемов пищи, то есть 3 раза в день.