Всего 4 столовые ложки этого масла способны очистить артерии!

Специалисты в ходе исследования по изучению влияния средиземноморской диеты на здоровье людей с повышенным риском заболеваний сердечно-сосудистой системы, выявили неизвестное свойство оливкового масла. Оказывается, всего 4 столовые ложки продукта очищают артерии и усиливают положительный эффект «хорошего холестерина».Для улучшения воздействия липопротеидов высокой плотности достаточно употреблять оливковое масло или продукты с его содержанием ежедневно, рассказали специалисты. Курс средиземноморской диеты с применением 4-х столовых ложек полезного вещества будет способствовать предотвращению патологического процесса образования атеросклеротических бляшек в артериях, являющихся причиной инсультов или инфарктов.Особенно увеличивают риск развития сердечно-сосудистых недугов липопротеиды низкой плотности. Однако уровень «плохого холестерина» оливковое масло снизить не может. Доказательством тому послужил эксперимент, проведенный научными сотрудниками Hospital del Mar Medical Research Institute Барселоны. Они наблюдали за питанием и здоровьем 296 пациентов, средний возраст которых составлял 66 лет. Все добровольцы входили в категорию риска из-за проблем с сосудами и сердцем.Участников эксперимента разделили на три группы, ориентируясь на их питание: первая команда придерживалась средиземноморской диеты с использованием очищенного оливкового масла; вторая – такого же типа рациона, но с добавлением орехов; третья, контрольная – питалась обычной «здоровой» пищей, но получала уменьшенные порции красного мяса, сладостей и жирных молочных продуктов.Перед началом эксперимента и после завершения у всех его участников проверили содержание двух типов холестерина. Как выяснилось, рацион не способствовал росту в крови «хорошего» органического соединения, но улучшали его положительное воздействие. У получавших оливковое масло добровольцев, наблюдался наиболее видимый эффект.