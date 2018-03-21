Ученые рассказали, какое мясо в реальности опасно

Сотрудники Национального института рака (США) выяснили, употребление какого мяса в действительности повышает риск ранней смерти от тяжелых болезней.Ученые проанализированы данные, касающиеся более полумиллиона человек в возрасте от 50 до 71 года, и собранные за 16 лет наблюдений. За это время умерло 128,5 тысяч участников эксперимента. Исследователей интересовала связь между употреблением мяса, развитием болезней и смертностью.Наблюдаемые специалистами люди были поделены на группы: тех, кто ел говядину, свинину и баранину, и те, кто ел куриное, мясо индейки и рыбу. Медиками были изучены случаи смерти от девяти видов тяжелых заболеваний — рака, болезней сердца, инсульта, респираторных заболеваний, диабета, инфекционных заболеваний, болезни Альцгеймера, хронической почечной и печеночной недостаточности, а также от любых причин.В итоге они пришли к заключению о том, что с потреблением красного мяса не связана только смертность от болезни Альцгеймера.Что касается остальных заболеваний, прослеживалась корреляция: чем больше такого мяса ел человек, тем выше были его риски умереть из-за последствий этих болезней.«У людей с наиболее высоким уровнем потребления красного мяса риск ранней смерти от любых причин на 26% выше, чем у людей, потреблявших такое мясо в небольших количествах или не потреблявших совсем», - заявили исследователи.Врачи полагают, что в основе вреда, который приносит здоровью красное мясо, лежат определенные ингредиенты из его состава – конкретно, нитраты и гемовая форма железа.Белое мясо, согласно исследованию, наоборот, защищает от преждевременной смерти. Так, среди наблюдаемых любителей такого мяса вероятность умереть оказалась на 25% ниже при одинаковом уровне потребления.