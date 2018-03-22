Эксперты назвали самые полезные чаи для здоровья

Напиток отлично тонизирует организм.Ведь он считается одним из наиболее распространенных и популярных напитков. Полезный и вкусный напиток не только отлично тонизирует организм, но и насыщает его ценными микроэлементами.Правильно заваренные травяные чаи способствуют снижению неприятных симптомов, а в некоторых случаях помогают справиться с болезнями. Специалисты для Медик Форума рассказали, что мятный чай успокаивает, снижает усталость, снимает головную боль и благотворно влияет на зрение. Чашка ароматного напитка, выпитого на ночь, избавит от тревоги и бессонницы.Мате, приготовленный из измельченных сухих листьев и молодых побегов падуба, растущего в Парагвае, избавит от синяков. Тонизирующий напиток богат витамином P, укрепляющим стенки сосудов. Такой чай очищает желудок, избавляет от тошноты, мигрени, нормализует давление.Малиновый чай — не только отличное средство от простуды и кашля, он еще и снижает неприятные симптомы ПМС, снимает спазмы и нормализует менструальный цикл. Напиток способствует нормальному течению беременности и помогает женщине быстрее восстановиться после родов.Гибискус (каркаде) содержит огромное количество фруктовых кислот, поэтому его следует пить при повышенной температуре. Напиток укрепляет сосуды, выводит из организма токсины и способствует похудению.