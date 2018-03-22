Между употреблением ибупрофена и болезнями сердца нашли связь

Регулярное употребление даже небольших доз ибупрофена и других обезболивающих лекарств повышает риск развития мерцательной аритмии и других болезней сердца примерно на 20-30%, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале BJCP.Так называемые нестероидные обезболивающие, в том числе ибупрофен, диклофенак и ряд других лекарств, работают, подавляя действие циклооксигеназ–ферментов, отвечающих за развитие воспалительной реакции. Эти вещества не вызывают привыкания и достаточно хорошо подавляют боль, благодаря чему их сегодня можно купить без рецепта и фактически в неограниченных количествах.Хуэй Цзюй Цай, биолог из Национального института здоровья Тайваня, и его коллеги наблюдали за здоровьем примерно 57 тысяч пациентов местных клиник и выяснили, что подобные обезболивающие могут негативно влиять на работу сердца и сосудов.Половина этих людей страдала от мерцательной аритмии, нарушения сердечных ритмов. Ее развитие часто приводит к появлению тромбов в сердце, его остановке и прочим потенциально фатальным проблемам. Остальные участники опытов не страдали от подобных проблем и обладали относительно здоровой сердечно-сосудистой системой.Медики сравнили, как много подобных препаратов употребляли носители аритмии и здоровые участники опытов.Выяснилось, что люди с болезнями сердца и сосудов принимали гораздо больше обезболивающих, чем остальные пациенты клиник. Когда ученые очистили статистику от всех побочных факторов, их расчеты показали, что постоянное употребление ибупрофена повышает вероятность развития мерцательной аритмии и связанных с ней болезней примерно на 20%.При этом прием комбинаций из узкоспециализированных и «общих» типов обезболивающих еще больше повышал вероятность развития проблем с сердцем — у таких пациентов аритмия появлялась примерно на 30% чаще, чем у здоровых людей.