Как лечить авитаминоз

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Что такое авитаминоз и как его преодолеть, рассказала участковый педиатр Пригородной амбулатории Оренбургского района Юлия Берестова.Людмила Максимова: Кто чаще всего подвержен авитаминозу?Юлия Берестова: В основном он проявляется у беременных и детей. Женщина затрачивает ресурсы организма на себя и на ребёнка. Также в токсикозный период беременные употребляют меньше продуктов, и организму негде получить необходимые вещества.В период активного роста детям требуется больше витаминов, но, к сожалению, родители об этом не задумываются. Чтобы не бросать работу и не выходить на больничный, ребёнка пичкают противовирусными препаратами и забывают поддерживать общее состояние.- Как себя проявляет это заболевание?- У детей очень часто возникает алопеция (частичное облысение), слоятся ногти, шелушатся ладошки. У маленьких детей начинаются проблемы с зубами, сильный кариес. Родители начинают бегать с ними по стоматологам, серебрить зубы. Возможно, проблема началась ещё в утробе матери, когда маме не хватало витамина D, не хватало его и младенцу, вот и результат. Одно серебрение не решит проблему. Обязательно нужно принимать препараты с кальцием, минеральными веществами, аминожирные кислоты.Одним из симптомов является усталость. Школьники среднего звена особенно утомляются. К концу учебного года ребята начинают отставать в учёбе, появляются головные боли, головокружения, сосудистая дистония, у девочек происходят поздняя установка или нарушения менструального цикла. Важно соблюдать режим дня, потому что иммунитет в первую очередь формируется в фазе глубокого сна. Если ребёнок не отдыхает днём, ночью спит меньше 8 часов, то естественно у него будут нарушения. Необходим дневной отдых, но не за компьютером, или телефоном - нужно, чтобы ребёнок мог полежать с закрытыми глазами, а для учеников начальной школы обязателен дневной сон.Также детям нужны регулярные прогулки. Без прямого солнечного света и свежего воздуха не будут усваиваться витамины. Витамин A без солнечного света, к примеру, вообще не воспринимается организмом.- Как избежать этого заболевания и достаточно ли только правильно питаться?- Многие считают, что могут получить нужную дозу витаминов, употребляя фрукты и овощи, но это очень ошибочное мнение. Чтобы получить суточную норму витамина C, вы не съедите два килограмма апельсинов. А дети не любители овощей, и уж точно не станут есть шпинат, или зелень.Независимо от состояния (даже самым здоровым) необходимо комплексно два раза в год принимать витамины: взрослым в течение месяца, а детям до шестидесяти дней. Тем более, живя в Оренбургской области, мы все страдаем от йодной недостаточности. Также здесь мало солнечных дней мало, в связи с чем постоянно не хватает витамина D. При покупке поливитаминов желательно придерживаться рекомендаций врачей. Ежедневно нужно пить омега-3 жирные кислоты. Вспомните, как в школе регулярно давали рыбий жир. Сегодня его выпускают в препаратах. Его обязательно нужно употреблять взрослым людям! Рыбий жир сохраняет клетки головного мозга, улучшает память, замедляет старение кожи. Любителям кофе он просто необходим, потому что кофе вымывает кальций. Кстати, нужно знать, что на стакан любимого напитка полагается стакан воды.- Тем не менее, на что следует обращать внимание при покупке овощей и фруктов?- Фрукты и овощи должны быть местного производства, насколько это возможно. Даже если они будут из теплицы, главное, чтобы были местными. Организм приспособлен к территории, где родился человек, и лучше переваривает то, что выросло на ней. В день нужно есть по одному яблоку.Важно, в какой форме вы употребляете пищу. В консервированных продуктах свойства минимизированы. Мало свойств сохраняется и при заморозке. Должна быть минимальная холодовая или тепловая обработка. Овощи лучше тушить или готовить на пару. 20 минут готовки для овощей хватит за глаза.- А могут попутные заболевания влиять на усваиваемость витаминов? Бывает, правильно питаешься, пьёшь витамины, а симптомы не проходят.- Если у ребёнка страдает желудно-кишечный тракт (при дисбактериозе или в результате перенесённой кишечной инфекции, вирусной инфекции с кишечным синдромом), то, конечно, усваиваемость витаминов будет нарушена. Если за этим не следить, витамины просто транзитом проходят по организму, не приносят пользу. Необходимо восстановить нормальную работу кишечника, прежде чем принимать поливитамины.Но, вероятно, проблема в неправильном употреблении витаминов. Их нужно пить утром и обязательно после этого нужно поесть. Во время болезни их употреблять не рекомендуется. Организм должен окрепнуть. Кроме того, бактерии вируса любят хорошую среду, и не следует их дополнительно «подбадривать».