Несвойственные симптомы рака легких, которые нужно знать

Онкологи указали на необычные симптомы злокачественного новообразования в легких.По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год от онкологических заболеваний умирает несколько миллионов человек. Самым распространенным диагнозом среди онкобольных является рак легких.Медики неоднократно заявляли, что ранняя диагностика ракового заболевания увеличивает шансы пациента на скорейшее выздоровление. Но, как правило, за помощью к медикам больные обращаются уже на 2, 3 и 4 стадии недуга.Как и большинство других видов окозаболеваний, рак легких может развиваться на первой стадии бессимптомно, а через некоторое время, когда опухоль заметно вырастет, появятся и симптомы.Онкологи собрали данные у нескольких тысяч людей, перенесших рак легких. В анкетах они указывали, какие симптомы заставили их посетить врача и пройти обследование. Как оказалось, некоторые из признаков злокачественной опухоли в легком можно проигнорировать:- отечность лица и шеи, появляющаяся без видимых на то причин, например, человек пил мало воды и практически не ел ничего соленого;- увеличение кончиков пальцев на руках;- болевые ощущения в костях могут появиться и на ранней стадии заболевания и уже тогда, когда рак легких метастазировал;- переизбыток кальция в организме, что может вызывать сонливость;- повышенная усталость, которая не покидает человека в течение суток даже после того, как он отдохнет или поспит.Обращайте внимание на любые изменения в своем самочувствии и внешнем виде. Если вы не знаете причину их возникновения - обращайтесь к врачу и не медлите с этим.