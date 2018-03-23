Женщины с шизофренией подвержены раку груди больше остальных

У женщин с шизофренией рак груди развивается чаще, чем у остальных, выяснили специалисты из Китая и США.У пациентов с шизофренией в целом существует немало факторов, способствующих развитию рака, однако связь между шизофренией и раком груди пока что оставалась неизученной. Исследователи провели метаанализ, проанализировав работы, охватившие в общей сложности почти 126 тыс. женщин. Как оказалось, шизофрения связана со значительно повышенным риском развития рака груди. При этом, однако, этот показатель варьировался в зависимости от исследования.«Вероятность рака груди у женщин с шизофренией выше, чем в среднем у женщин в популяции. Однако среди результатов рассмотренных исследований наблюдается значительная неоднородность. Женщины с шизофренией заслуживают интенсивной профилактики и лечения рака груди», — отмечают авторы работы.