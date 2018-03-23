Люди по-разному распространяют грипп

Британские ученые из Imperial College London обнаружили, что отдельные люди являются «суперраспространителями» инфекционных болезней, и в частности, гриппа.В процессе исследования эксперты в области инфекционных болезней ввели вирус свиного гриппа десяти здоровым добровольцам. Каждому из них было введено по 5 млн вирусных частиц. После этого участники проекта находились под наблюдением на протяжении 10 дней.Оказалось, что одни из них стали буквально фабриками по выработке новых вирусных частиц, а у других испытуемых в полости носа вирусов гриппа было совсем мало. Но чем больше вирусных частиц в носу у пациента, тем более он опасен для окружающих, ведь при чихании и даже при дыхании он выделяет в окружающий воздух много вирусных частиц.Ученые считают, что отдельные люди от природы более предрасположены к таким инфекционным заболеваниям, как грипп и простудные болезни, вызванные вирусами. Если бы удалось идентифицировать таких людей — «суперраспространителей» вируса, то, во-первых, их следовало бы вакцинировать в первую очередь, а во-вторых, их имело бы смысл при заражении немедленно отправлять в клинику, чтобы ограничить распространение вируса. Это, по мнению исследователей, могло бы спасти тысячи людей от заражения и даже от гибели.Чтобы отличить таких людей от остальных, следует определить, какие гены кодируют способность человека продуцировать вирус в больших количествах. И тогда генетический анализ позволил бы определять «суперраспространителей» инфекционных заболеваний заранее.