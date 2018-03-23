Как ожирение ослабляет чувство вкуса?

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Специалистам удалось узнать, что воспаление, которое появляется из-за набора лишних килограммов, приводит к снижению числа вкусовых рецепторов.Эксперимент проводился на лабораторных мышах. Специалисты рассказывают, что в одном бутоне вкуса находится примерно от 50 до 100 клеток трех основных типов. Каждый из них играет свою роль, однако, такие клетки быстро меняются и живут примерно десять суток.Также авторы работы говорят о том, что набор лишних килограммов связан с хроническим состоянием низкосортного воспаления, при этом прослойка жира в организме продуцирует провоспалительные цитокины – это молекулы, которые являются сигналами между клетками.Оказалось, что диета с высоким содержанием жиров увеличивает уровень TNF-альфа, которые и окружают эти вкусовые рецепторы.