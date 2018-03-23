Исследование: Перемены на кухне помогут похудеть

Люди могут совершать действия как сознательно, так и не сознательно. Медики относят прием пищи и выбор продуктов ко второму варианту.К примеру, маркетологи выстраивают продукты питания в магазинах таким образом, чтобы люди на подсознательном уровне покупали как можно больше и как можно дороже. Однако дома человек может следовать совершенно другой схеме, привнеся совсем немного изменений, рассказывает психолог Лора МакГоуэн из Королевского Университета Белфаста.Ученые дали несколько советов, что необходимо изменить на кухне, чтобы похудеть:— полезная еда должна всегда хранится только на видном месте, а вот не полезная наоборот, к примеру, фрукты и овощи всегда выдвигайте вперед, а конфеты лучше спрятать в далекий шкаф, так о них вы быстро забудете;— если на ужин вы приготовили больше, чем нужно, все лишнее необходимо поместить в холодильник и убрать с глаз, так можно избежать переедания на ночь;— покупайте овощи и фрукты, которые не требуют долгого очищения, чем легче взять и просто покушать продукт, не тратя время на мойку, чистку и приготовление, тем чаще вы будете их кушать;— отличный вариант закупки товаров – это закупка в режиме онлайн в сети Интернет, когда вы вряд ли приобретете что-то лишнее;-все свои цели, особенно которые связаны со спортом, к примеру, посещение спортивного зала три раза в неделю или домашние тренировки каждый день по полчаса, необходимо писать на стикере и клеить на холодильник, так вы будете наблюдать за своими целями каждый день;— возьмите за правило кушать только из маленьких тарелок, если таковых нет, то отправляйтесь в магазин и покупайте маленькую посуду;— принимать пищу необходимо под любимую спокойную музыку, ученые уверены, что это способствует хорошему пищеварению и быстрому насыщению.