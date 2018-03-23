Как на здоровье человека влияют плохие привычки

То, что такие вредные привычки, как курение и распитие алкоголя, губят здоровье, знают все. Но и некоторые безобидные, на первый взгляд, «слабости» не лучшим образом на нем сказываются. Итак, чего же не стоит желать, чтобы не навредить своему драгоценному здоровью?Эта вредная привычка помогает пережить момент сильного волнения, но вредит здоровью. Люди, регулярно грызущие ногти, чаще болеют простудными и инфекционными заболеваниями, ведь на пальцах и ногтях живут триллионы бактерий. Львиную долю из них человек «собирает» в лифтах, городском транспорте, общественных туалетах и других не менее грязных местах.Привычка грызть ногти приводит к травмированию кожи вокруг ногтевого ложа и постепенному разрушению эмали зубов. Чтобы всего этого не происходило, стоит завести другую — на этот раз, полезную — привычку регулярно посещать салон красоты и делать себе маникюр.Регулярный недосып уже давно стал привычен для многих работающих людей, а ведь он наносит колоссальный ущерб организму. Постоянно не высыпающиеся люди со временем заболевают гипертонией, диабетом, клинической депрессией и заболеваниями сердца. Их начинает подводить память, а к старости развивается слабоумие. Спать 7—8 часов просто жизненно необходимо!Это еще одна привычка, помогающая успокоиться. Человек, который любит похрустеть суставами, не только раздражает окружающих, но и вредит своему собственному здоровью. В сочленениях костей есть синовиальная жидкость. Она делает суставы гибкими и уменьшает трение. Когда человек хрустит пальцами, он заносит в эту жидкость пузырьки воздуха. К артриту вредная привычка не приведет, а вот отёчность вызовет и руки со временем ослабит.Это занятие нарушает ночной сон и расшатывает психику. Последние исследования показали, что производимый гаджетами голубоватый свет может быть связан с раковыми заболеваниями груди и простаты. К тому же человек биологически «запрограммирован» засыпать с наступлением темноты. Если этого не происходит, в организме накапливаются гормоны стресса, что чревато ожирением, депрессиями и сердечными заболеваниями.Современные люди слишком много сидят. На работе, дома, в транспорте. Такой образ жизни приводит к замедлению метаболизма, ожирению и преждевременному старению организма. У «человека сидящего» быстрее изнашивается и заплывает жиром сердце, накапливаются заболевания органов малого таза, атрофируются мышцы. Решить проблему просто: нужно чаще вставать со стула, разминаться и регулярно гулять по 20—30 минут на свежем воздухе.Человек, который постоянно ест впопыхах и плохо пережевывает пищу, рискует так же быстро набрать лишний вес. Этот способ питания — прямой путь к перееданию, ведь за короткое время мозг не успевает получить сигнал о насыщении. Чтобы не переедать, необходимо медленно и спокойно пережевывать каждый попавший в рот кусочек пищи. Так и удовольствия от вкуса больше, и насыщение полноценнее.Многие считают, что одной гигиенической чистки зубов вполне достаточно. Это не так. В промежутка между зубами скапливается много налета, которым питаются болезнетворные бактерии. Постоянное наличие во рту инфекции приводит к снижению иммунитета, частым простудным и сердечно-сосудистым заболеваниям. Чтобы этого не происходило, достаточно пользоваться зубной нитью и хорошо чистить все поверхности зубов и язык.Одиночество — это не только тоска и грусть. Это еще и болезни. Одинокие люди чаще страдают диабетом, инфарктами и инсультами, ожирением и неврозами. Не важно, сколько друзей у человека в соцсетях. Важно, как часто он вживую общается с друзьями, родственниками и просто знакомыми. Человек — «общественное животное». Ему просто жизненно необходим непосредственный контакт с «соплеменниками», ощущение их внимания и тепла. Только при таком обмене флюидами люди способны быть счастливыми и здоровыми.