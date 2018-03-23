Как на здоровье человека влияют плохие привычки
Грызть ногти
Эта вредная привычка помогает пережить момент сильного волнения, но вредит здоровью. Люди, регулярно грызущие ногти, чаще болеют простудными и инфекционными заболеваниями, ведь на пальцах и ногтях живут триллионы бактерий. Львиную долю из них человек «собирает» в лифтах, городском транспорте, общественных туалетах и других не менее грязных местах.
Привычка грызть ногти приводит к травмированию кожи вокруг ногтевого ложа и постепенному разрушению эмали зубов. Чтобы всего этого не происходило, стоит завести другую — на этот раз, полезную — привычку регулярно посещать салон красоты и делать себе маникюр.
Спать меньше 7 часов в сутки
Регулярный недосып уже давно стал привычен для многих работающих людей, а ведь он наносит колоссальный ущерб организму. Постоянно не высыпающиеся люди со временем заболевают гипертонией, диабетом, клинической депрессией и заболеваниями сердца. Их начинает подводить память, а к старости развивается слабоумие. Спать 7—8 часов просто жизненно необходимо!
Хрустеть костяшками пальцев
Это еще одна привычка, помогающая успокоиться. Человек, который любит похрустеть суставами, не только раздражает окружающих, но и вредит своему собственному здоровью. В сочленениях костей есть синовиальная жидкость. Она делает суставы гибкими и уменьшает трение. Когда человек хрустит пальцами, он заносит в эту жидкость пузырьки воздуха. К артриту вредная привычка не приведет, а вот отёчность вызовет и руки со временем ослабит.
Часами просматривать в темноте посты в интернете
Это занятие нарушает ночной сон и расшатывает психику. Последние исследования показали, что производимый гаджетами голубоватый свет может быть связан с раковыми заболеваниями груди и простаты. К тому же человек биологически «запрограммирован» засыпать с наступлением темноты. Если этого не происходит, в организме накапливаются гормоны стресса, что чревато ожирением, депрессиями и сердечными заболеваниями.
Много сидеть
Современные люди слишком много сидят. На работе, дома, в транспорте. Такой образ жизни приводит к замедлению метаболизма, ожирению и преждевременному старению организма. У «человека сидящего» быстрее изнашивается и заплывает жиром сердце, накапливаются заболевания органов малого таза, атрофируются мышцы. Решить проблему просто: нужно чаще вставать со стула, разминаться и регулярно гулять по 20—30 минут на свежем воздухе.
Быстро есть
Человек, который постоянно ест впопыхах и плохо пережевывает пищу, рискует так же быстро набрать лишний вес. Этот способ питания — прямой путь к перееданию, ведь за короткое время мозг не успевает получить сигнал о насыщении. Чтобы не переедать, необходимо медленно и спокойно пережевывать каждый попавший в рот кусочек пищи. Так и удовольствия от вкуса больше, и насыщение полноценнее.
Не использовать зубную нить
Многие считают, что одной гигиенической чистки зубов вполне достаточно. Это не так. В промежутка между зубами скапливается много налета, которым питаются болезнетворные бактерии. Постоянное наличие во рту инфекции приводит к снижению иммунитета, частым простудным и сердечно-сосудистым заболеваниям. Чтобы этого не происходило, достаточно пользоваться зубной нитью и хорошо чистить все поверхности зубов и язык.
Избегать людей
Одиночество — это не только тоска и грусть. Это еще и болезни. Одинокие люди чаще страдают диабетом, инфарктами и инсультами, ожирением и неврозами. Не важно, сколько друзей у человека в соцсетях. Важно, как часто он вживую общается с друзьями, родственниками и просто знакомыми. Человек — «общественное животное». Ему просто жизненно необходим непосредственный контакт с «соплеменниками», ощущение их внимания и тепла. Только при таком обмене флюидами люди способны быть счастливыми и здоровыми.
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