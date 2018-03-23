Эффективные меры профилактики катаракты

Медики подсказали, как предотвратить развитие катаракты и в целом сохранить зрение, а также здоровье глаз до глубокой старости.Катаракта является одним из самых распространенных заболеваний глаз, которой подвержены около 90% людей пожилого возраста. Это заболевание, при котором частично или полностью мутнеет хрусталик глаза, от чего ухудшается зрение.Медики различают еще травматическую катаракту, развивающуюся в следствие травмы глаза, а также врожденную и лучевую - когда глаза человека подвергаются радиационному облучению и солнечным ожогам.- нарушение работы эндокринной системы, например, диабет;- активное курение;- патологии глаз;- авитаминоз;- проживание в экологически загрязненном месте;- бесконтрольный длительный прием лекарственных препаратов;- работа на химических предприятиях.Современные офтальмологи утверждают, что каждый может позаботиться о своем зрении, выполняя несложные меры профилактики глазных заболеваний, с которыми часто сталкиваются люди преклонного возраста.Начать правильно питаться, заниматься спортом и бросить курить никогда не поздно. К тому же, это позволит человеку предотвратить не только катаракту или глаукому, но и многие другие заболевания.Особенно это касается диабетиков. Подобный контроль поможет человеку остановить развитие катаракты или вовсе препятствовать ее развитию.Линзы солнцезащитных очков снижают риск развития катаракты, препятствуя негативному влиянию вредного ультрафиолетового излучения.После достижения 40 лет желательно посещать офтальмолога раз в год, а людям, которые подвержены катаракте по тем или иным причинам, следует делать это не менее двух раз в год.