Искусственный интеллект обнаружил тысячи неизвестных вирусов

Американские исследователи во главе с Саймоном Руа (Simon Roux) предложили использовать для поиска новых вирусов искусственный интеллект. Они уже успешно опробовали его, обнаружив несколько тысяч вирусов, о которых науке не было известно. Исследователи считают, что такой подход найдет применение как в фармацевтической промышленности, так и в разных областях медицины.Ученые поясняют, что их работа состояла из двух основных этапов. В ходе первого они обучали искусственный интеллект, предложив ему проанализировать 805 геномных последовательностей, принадлежащих известным и хорошо изученным иновирусам – семейству вирусов, которые способны инфицировать бактерий. Несмотря на то, что иновирусы не оказывают непосредственного влияние на организм человека, они действуют на него, меня поведение бактерий. Например, зараженный иновирусом холерный вибрион может стать более токсичным для человека, чем тот, который вирусом не инфицирован.После этого программа проанализировала более 2000 образцов, которые принадлежали как бактериям, так и вирусам. Искусственный интеллект выбрал только те последовательности, которые принадлежали иновирусам.Обученный искусственный интеллект в дальнейшем смог идентифицировать почти 6000 вирусов, которые ранее не были известны. Сейчас ученые предполагают, что иновирусы в действительности объединяют в себе несколько семейств.Ученые не в первый раз используют искусственный интеллект для подобных исследований – с помощью такого подхода можно выявлять неизвестные ранее вирусы, диагностировать болезни, подтверждать или опровергать их вирусную природу.