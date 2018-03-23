Ученые нашли новое применение виагре

Виагра, также известная как силденафил, изначально разрабатывалась как препарат для лечения гипертонии, однако в ходе клинических исследований выяснилось, что лекарство не столь эффективно как ожидалось. Ученые, впрочем, обратили внимание на побочный эффект препарата – его использование вызывало эрекцию. Все это привело к тому, что разработка и испытания препарата были продолжены, а в 1998 году он был зарегистрирован в США как лекарство для лечения эректильной дисфункции.За годы использования силденафила в клинической практике лекарство пытались использовать в самых разных областях медицины – например, рассматривали его в качестве средства от ожирения или же препарата, помогающего справиться с джет-лагом. Сейчас же исследователи предлагают использовать малые дозы препарата для профилактики колоректального рака. Пока они проверили эффективность лекарства лишь на животных, но считают, что подобное действие будет подтверждено и на пациентах.Исследователи обратили внимание на то, что увеличение в клетках концентрации циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ) приводит к ингибированию развития опухолевых клеток кишечника. Известно, что виагра подавляет работу фермента PDE5, функцией которого является расщепление цГМФ. Таким образом, прием препарата может вызвать увеличение концентрации цГМФ в клетках, что повлияет на деление предраковых клеток в кишечнике и предотвратит развитие колоректального рака.Ученые из Университета Августы (Augusta University, США) протестировали препарат на специально выведенной линии мышей, которые были предрасположены к развитию колоректального рака. Введение им виагры привело к снижению количества полипов в кишечнике на 50%.Авторы также тестировали препарат линаклотид – он оказался чуть ли не более эффективным, чем виагра. Его использование, впрочем, сопровождается сильной диареей, что делает его не слишком удобным в применении.В ближайшее время авторы планируют провести эксперимент на пациентах, входящих в группу высокого риска развития колоректального рака.