Сладкие фруктовые соки и газировка оказались смертельно опасными

Употребление сладких напитков, включая сладкие фруктовые соки, увеличивает риск преждевременной смерти у людей старше 45 лет, сообщает Американская ассоциация сердца.В своем заявлении ассоциация ссылается на выводы ученых из университета Эмори.Специалисты провели исследование почти 18 тысяч здоровых добровольцев (без диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта). За ними наблюдали шесть лет. При этом в случае смерти добровольца выяснялась возможная причина его гибели, включая сердечный приступ и другие нарушения в деятельности сердечно-сосудистой системы.Учитывались и другие возможные факторы, влияющие на смерть, например, уровень доходов, курение, физическая активность и употребление напитков и продуктов с высоким содержанием сахара (газировка, соки, конфеты, готовые завтраки и др.).В итоге в результате исследования выяснилось, что те, кто пил более 0,7 литра сладких напитков в день, в два раза чаще умирали от ишемической болезни сердца по сравнению с теми, кто употреблял менее 30 миллилитров в день. При этом другие сахаросодержащие продукты не увеличивали риск преждевременной смерти. По мнению ученых, это может быть связано с тем, как организм перерабатывает сладкие напитки и продукты питания.