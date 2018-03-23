Почему опасно держать телефон в спальне

Наши сотовые телефоны, планшеты, компьютеры и другие электронные гаджеты стали такой огромной частью нашей повседневной жизни, что ее часто трудно сбить — даже перед сном.Удержание телефона на тумбочке может показаться не очень важным, но технология влияет на ваш сон в большей степени, чем вы осознаете. Если вы сидите в интернете, играете в видеоигру или используете свой телефон в качестве будильника поздним вечером, вы, вероятно, не получите спокойный сон. Изучите факты о цифровых устройствах ниже, чтобы вы могли пресечь ваши привычки в их использовании.Синий свет, излучаемый экранами на сотовых телефонах, компьютерах, планшетах и телевизорах, ограничивает производство мелатонина, гормона, который контролирует ваш цикл сна / бодрствования или циркадный ритм. Уменьшение мелатонина затрудняет попытки заснуть. Большинство населения признаются в использовании электроники несколько ночей в неделю в течение часа перед сном. Но чтобы убедиться, что технология не наносит вреда вашему сну, дайте себе по крайней мере 30 минут свободного времени без гаджета, прежде чем вы закроете глаза и уснете. Еще лучше: сделайте свою спальню свободной от технологий зоной — держите свою электронику вне комнаты (включая телевизор!). Но если вы не можете отказаться от гаджетов перед сном, то и для вас есть решение. Сейчас в магазинах приложений для смартфонов и планшетов появились приложения, уменьшающие количество именно синего света, блокируя их слегка красноватым свечением экрана — и они бесплатны. Поэтому, чтобы поберечь свое здоровье, настоятельно рекомендую скачать одно из них.Может показаться безвредным написать несколько электронных писем перед сном или расслабиться с любимым фильмом, но, не задумываясь, технология может обмануть ваш мозг, заставив его думать, что ему нужно бодрствовать. Такое состояние может очень негативно отразиться на общем состоянии здоровья и вызвать тревогу и бессонницу. И если вы сидите в интернете, видите что-то захватывающее на Facebook или читаете негативную электронную почту, эти впечатления могут затруднить отдых и поселиться в дремоте. Мозг начинает вырабатывать гормоны, направленные на возбуждение и тревожность, что мешает нормально заснуть. Проведя целый день в окружении технологий, вашему разуму нужно время, чтобы расслабиться — поэтому ваш мозг будет очень благодарен, если вы проведете вечер без яркого экрана.Просто потому, что вы не используете свой сотовый телефон перед сном, это не значит, что он не может повредить вашему сну. Поддержание мобильного телефона в пределах досягаемости может по-прежнему нарушать сон, благодаря звонкам поздних ночных сообщений, электронных писем, звонков и напоминаний календаря. Для того чтобы устранить эту неприятную причину нарушения режима, на многих современных устройствах есть возможность настроить ночной режим. Так ваш телефон и компьютер не будут беспокоить вас ночью. Около 72 процентов детей в возрасте от 6 до 17 лет спят по меньшей мере с одним электронным устройством в своей спальне, что приводит к снижению качества и количества сна в школьные ночи по сравнению с другими детьми, по словам их родителей. Разница составляет почти час за ночь, и качество отсрочки отрицательно сказывается также. Чтобы лучше спать в ночное время, родители могут ограничить использование детьми своих гаджетов и даже телевизора в спальне, а мама и папа должны быть прочными ролевыми моделями и задавать тон стиля жизни, делая то же самое.Д-р Чарльз Ченслер из из отдела медицины сна Гарвардской медицинской школы, объясняет, что электрический свет, особенно энергосберегающая светодиодная подсветка в большинстве наших электронных устройств, сигнализирует мозгу о том, что это дневное время. Когда мы используем эти устройства, прежде чем готовиться к постели, они подавляют ночное высвобождение мелатонина в мозг и сдвигают наши циркадные часы. Мелатонин — это гормон, который помогает вам заснуть и спать. Наш внутренний циркадный ритм регулирует сроки периодов сонливости и бодрствования в течение дня.«Мы биологически сместились, поэтому мы не можем заснуть раньше», — сказал д-р Ченслер. «Удивительно то, что мы все еще пытаемся вставать с первыми петухами»Помимо физиологического воздействия использования электронных устройств вечером, дополнительная стимуляция от использования этих устройств также играет определенную роль. Привлечение мозга к захватыванию информации может вызвать эмоциональные и гормональные реакции, в том числе высвобождение адреналина.По данным Национального фонда сна, лучше всего убрать рабочие материалы, компьютеры и телевизоры из спальни. Используйте свою кровать только для сна, чтобы укрепить связь между кроватью и сном. Если вы связываете определенную деятельность или предмет с беспокойством о сне, уберите его из своего вечера.«Поэтому, когда подросток регулярно играет в свою видеоигру, его мозг начинает видеть комнату как развлекательную зону, а не тихую, сонную среду», — сказал психолог Далхаузи Дженнифер Уорд, ведущий исследователь в области технологий потери сна. Наличие этих устройств в спальне обучает мозг видеть комнату как место для развлечений, а не место для спокойствия и отдыха.Можно сделать вывод, что использование гаджетов только ухудшит ваш сон, и противоположного мнения даже не существует. Поэтому настоятельно рекомендуется не пользоваться никакими электронными устройствами, чтобы сон шел только на пользу.