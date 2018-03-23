Ученые рассказали, может ли инсульт быть наследственным

Были проанализированы образцы ДНК 520 тысяч людей.Проведено самое масштабное за десять лет исследование по изучению молекулярных механизмов инсульта. Оно подтвердило: к инсульту действительно существует наследственная предрасположенность. При этом ученые открыли новые участки генома, ответственные за развитие данного нарушения.Авторами нового исследовательского проекта стали участники международного научного консорциума по изучению генетики инсульта MEGASTROKE. Ими были проанализированы образцы ДНК 520 тысяч жителей Европы, Северной и Южной Америки, Азии, Африки и Австралии.Так, 67 тысяч человек среди числа испытуемых пережили инсульт. Ранее исследователями группы, которая уже более десяти лет занимается изучением морфологии инсульта, были обнаружены 10 генетических зон, ответственных за мозговое кровоизлияние. В этот раз ученым удалось расшифровать еще 22 неизвестных прежде участка генома, связанных с повышенным риском инсульта.«Некоторые из вновь открытых «инсультных» участков генома также связаны с венозной тромбоэмболией, мерцательной аритмией, артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца», — сообщили ученые.Ученые также считают, что может существовать наследственная предрасположенность к высокому давлению, — исследователями были обособлены гены, ответственные за такую склонность.Ранее сотрудники Юго-Западного медицинского центра при Техасском университете заключили, что предсказать инсульт можно довольно точно по состоянию сосудов, — в частности, по наличию отложений кальция в них. Люди, у которых нет кальция в артериях, имеют самую низкую вероятность пострадать от инсульта или инфаркта в течение ближайших 10 лет своей жизни, отметили тогда исследователи.