В США изобрели новый способ борьбы с голодом

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Люди могут просто провести операцию и резко похудеть.Американские ученые нашли эффективную альтернативу изнуряющим диетам и занятиям спортом. Они просто замораживают блуждающий нерв, отвечающий за чувство голода.Во время эксперимента 10-ти его участникам заморозил блуждающий нерв с помощью криоаблаяции – небольшой безболезненной операции.В результате – у них существенно снижался аппетит, что приводило к потере веса.При этом в ходе исследования не выявлено никаких осложнений и побочных эффектов, поэтому, возможно, этот способ получит широкое распространение.