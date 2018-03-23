В США изобрели новый способ борьбы с голодом
Американские ученые нашли эффективную альтернативу изнуряющим диетам и занятиям спортом. Они просто замораживают блуждающий нерв, отвечающий за чувство голода.
Во время эксперимента 10-ти его участникам заморозил блуждающий нерв с помощью криоаблаяции – небольшой безболезненной операции.
В результате – у них существенно снижался аппетит, что приводило к потере веса.
При этом в ходе исследования не выявлено никаких осложнений и побочных эффектов, поэтому, возможно, этот способ получит широкое распространение.
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