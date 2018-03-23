Долой лишние килограммы: как похудеть на диете Дюкана
Эксперты утверждают, что благодаря диете, носящей имя французского врача Пьера Дюкана, похудело множество людей, которые этого желали.
В диете четыре этапа, она дает возможность распрощаться с лишними 5-30 лишними килограммами. Подчеркнем, что это будет зависеть от того, сколько времени вы будете придерживаться принципов диеты.
Итак, в первой фазе, продолжительность которой составляет 3-10 дней, в рацион питания должны входить – курица, индейка, нежирные рыба и мясо, морепродукты, молочка, содержащая 0% жира, яйца.
Фаза чередования предполагает нахождение на ней столько времени, сколько лишнего веса вы хотите сбросить. Так, для сброса десяти килограммов этот этап должен продолжаться примерно месяц. Рацион – вышеперечисленные продукты плюс фрукты-овощи.
Этап закрепления длится 2-3 недели, возможно, месяц.
Рацион предыдущего этап претерпит незначительные правки. В день вы можете побаловать себя 40 граммами сыра и двумя кусочками хлеба, но это можно делать дважды в неделю, причем не два дня подряд.
На стадии стабилизации человек возвращается к обычному режиму приема пищи. Но каждую неделю следует день голодать, точнее употреблять отруби и пить воду, чай и травяной настой.
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