Названы лучшие продукты для здоровья щитовидки

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Медики пришли к важным выводам.Узнайте, какие продукты необходимо включить в рацион для поддержания здоровья щитовидной железы.Щитовидная железа, расположенная на передней поверхности шеи, вырабатывает териодные гормоны, которые управляют буквально всеми процессами в организме: от степени сопротивляемости инфекциям до периодичности менструального цикла у женщин.Недостаточная функция щитовидной железы (гипотиреоз), как и переизбыток ее гормонов (гипертиреоз) пагубно действуют на общее состояние организма, подрывая здоровье и хорошее настроение, снижая работоспособность. Важную роль в поддержании здоровья щитовидной железы играет питание.Знаете ли вы, что японцы, нация с самой высокой продолжительностью жизни, в сутки получают до 1500 мкг йода. Может быть, они поэтому такие долгожители? Но, наверняка, им реже требуется помощь врачей и лечение гипотиреоза. Ведь в классическом японском меню всегда в изобилии присутствуют полезные продукты для щитовидной железы.1. Лучший продукт для профилактики гипотиреоза – йод. Биологически усвояемый йод содержится в различных морепродуктах – рыбе, креветках, кальмарах. Богатым источником йода является морская капуста (ламинария).2. Для тех, кто живет в местностях, где наблюдается природный дефицит йода, рекомендуется использовать в качестве приправы йодированную соль.3. Для хорошей работы щитовидной железы требуется также употреблять провитамин А и витамины группы В, включая тиамин, который есть в злаках, моркови, помидорах; пиридоксин (фасоль, кукуруза, бобовые); цианокобаламин, содержащийся в грибах.4. Сочетание меда, орехов и лимона станет эффективным витаминным миксом для щитовидки.