Настраиваем мозг против проблем современности

Проблема №1

Проблема №2

Проблема №3

С каждым годом появляется все больше гаджетов, одновременно упрощающих и усложняющих жизнь. Мы уже не представляем себя без мобильного телефона и компьютера. В этой статье расскажем вам о трех проблемах и их решениях.Человека, который работает в онлайне по нескольку часов без отдыха, чаще остальных можно наблюдать утомленным, раздражительным, встревоженным.По мнению Гэри Смолла, специалиста по человеческому поведению, этому можно дать название: «Техногенное истощение мозга».Происходит стимуляция выработки гормонов стресса (кортизол и адреналин). А это негативно влияет на области мозга, которые отвечают за настроение, также ухудшается мыслительный процесс.Гарвардские ученые провели эксперимент, по результатам которого вывели: для сокращения негативных последствий мозгового истощения необходимо выполнять как можно больше различных видов работы мозга. То есть, вернувшись с работы, будет лучше решить сканворд, написать стихотворение, а не смотреть сериалы или играть в игры. Не менее важен хороший сон.Многозадачность не всегда хороша. Когда человек принимается сразу за несколько дел, надеясь все скорее успеть (написание письма, пролистывание социальных сетей, разговор по телефону, идущий на фоне фильм и так далее), это может не только снизить эффективность, но и, из-за постоянного стресса, ухудшить память.Чтобы решить эту проблему, не выкладывайте в социальные сети фотографии с каждого своего похода в кафе, не пишите огромные посты о мероприятии до тех пор, пока мероприятие не подойдет к концу. Делая дело, посвящайте свое внимание только ему, ловите прекрасные моменты и наслаждайтесь ими. А впечатлениями можно поделиться и позже.Гэри Смолл говорит о том, что когда мозг путается в сети технических прогрессов, он теряет основы социальных навыков. Он забывает о том, как распознать эмоцию человека по мимике, как уловить едва заметный жест собеседника, как понять настроение и намерения человека.Смолл является автором книги «iМозг», в которой дает советы как можно чаще бывать в обстановке, где отсутствует интернет. Например, можно начать с объявления своей комнаты территорией, защищенной от гаджетов.