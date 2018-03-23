Ученые: 2 банки газировки в день приближают инфаркт

Два газированных напитка в день удваивают риск болезней сердца. К какому выводу пришли ученые из Emory University в США.Употребляющие ежедневно всего две банки газировки в день люди в два раза чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако ученые не обнаружили такой же связи между болезнями сердца и продуктами питания, содержащими сахар.Они полагают, что газированные напитки каким-то особым образом перерабатываются в организме, а вот выделение сахара из продуктов питания замедляется жирами и белками. Это исследование стало последним доказательством того, что сладкие газированные напитки опасны для здоровья.В США их продажи неуклонно снижаются на фоне публикации подобных отчётов. Ранее ученые выяснили, что напитки с добавленным сахаром способствуют ожирению и множеству хронических болезней. Теперь установлена связь между потреблением сахара и преждевременной смертью.«Существовали две части этого вопроса, которые мы хотели понять, - говорят исследователи. - Во-первых, действительно ли добавленные сахара увеличивают риск смерти от болезней сердца или других причин, и если да, то существует ли какая-то разница между сладкими напитками и сладкими продуктами?».Для получения ответа на этот вопрос исследователи привлекли 17 930 взрослых людей со средним возрастом в 45 лет, за которыми наблюдали в течение 6 лет. У каждого человека оценивали уровень употребления продуктов питания и напитков. Оказалось, что чем больше сладких напитков употребляли люди, тем выше оказывался риск смерти от болезней сердца вроде инфарктов, сердечной недостаточности и других причин.В особой группе риска находились те, кто употреблял от двух банок газировки в день и более. В их случае риск смерти от болезней сердца увеличился в два раза по сравнению с теми, кто употреблял менее одной банки.Этот эффект сохранялся даже с учетом других факторов, включая материальное положение, расу, уровень образования, физической активности, а также курение.