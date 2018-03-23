Может ли красное мясо погубить человеку печень?

Израильские исследователи из Университета Хайфы доказали, что значительная доля красного мяса в рационе питания увеличивает риск болезней печени, - в частности, привести к развитию опасного неалкогольного жирового гепатоза. В то же время ученые отмечают: отказываться совсем от мяса все же не стоит.Авторы проекта изучали, как распространенные в западной диете продукты питания способны влиять на здоровье печени. В особенности их интересовало, какие пищевые компоненты провоцируют ожирение печени, ставшее настоящим бичом современных людей.Исследователи исключили из выборки тех пациентов, у которых дисфункция печени была связана с вирусным инфицированием, а также со злоупотреблением алкоголем. Выяснилось, что следующим по степени значимости фактором из влияющих на развитие жирового гепатоза оказалось именно красное мясо, - прежде всего, поедаемое в большом количестве.По словам специалистов, повышенный риск неалкогольного ожирения печени в связи с употреблением мяса сохранялся даже с учетом уровней холестерина и насыщенного жира в рационе у пациентов. Не имело значения и то, сколько они весят.Постоянное активное употребление красного и переработанного мяса в любом случае способствует развитию неалкогольного жирового гепатоза печени и повышенной резистентности к инсулину, констатировали в итоге ученые. Но, как установил МедикФорум, употреблять мясо умеренно, не слишком сильно подвергая продукт переработке, авторы считают не только допустимым, но и правильным. Мясо является незаменимым источником многих полезных для здоровья нутриентов – аминокислот, железа, цинка и витамина B12.