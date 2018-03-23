Почему дышать ртом вредно
Почему некоторые люди дышат ртом
Этот вид дыхания может сформироваться в любом возрасте. Существует несколько причин, вследствие которых мы начинаем дышать ртом. Первая связана с наличием преград, вызванных насморком, искривленной носовой перегородкой, инородными телами, воспалительными процессами, генетически обусловленных узких каналов. Вторая — с неправильным прикусом, из-за чего носовое становится затрудненным. Третья причина – поврежденные или слабо развитые круговые мышцы рта.
Одна из самых распространенных причин – неправильная техника дыхания. Она характерна людям, переболевшим в детстве инфекционными заболеваниями дыхательных путей. Им сложно избавиться от привычки дышать ртом, даже если препятствий для нормального дыхания уже не существует.
В чем опасность ротового дыхания
Ученые установили, что дыхание ртом оказывает влияние на развитие костных и мышечных тканей человека. Кроме этого снижается тонус языка, который в расслабленном состоянии (во время сна) опускается в глотку и усложняет дыхание. Во время бодрствования язык располагается между зубами, оказывая негативное влияние на прикус.
Если вам приходится часто дышать ртом, вы можете испытывать чувство давления в области головы и лица. Как следствие нарушается сон, быстро возникает чувство усталости и слабость.
Также негативное влияние неносового дыхания испытывают органы слуха. Это влияние косвенное и связано с негативными процессами, возникающими при ротовом дыхании. Кроме всего, у людей с нарушениями дыхания портится осанка, изменяется форма лица, мышцы спины находятся в постоянном напряжении, вызывая быструю усталость.
Ухудшение состояния зубов
Недавний эксперимент, проведенный сотрудниками Университета города Отаго (Новая Зеландия), показал, что дыхание ртом приводит к развитию кариеса зубов. Причина заключается в увеличении кислотности слюны. Низкий показатель pH негативно влияет на состав эмали зубов.
В рамках эксперимента ученые устанавливали испытуемым перед сном специальную клипсу, позволяющую дышать только ртом. Всего за несколько суток уровень pH слюны резко понижался, и устанавливался на значении, которое на 1,9 единиц меньше допустимого предела. Это вызывало активную деминерализацию эмали и способствовало развитию кариеса.
По словам ученых, в большей степени негативному влиянию подвержены те люди, которые дышат ртом постоянно.
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