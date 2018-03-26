Медики: Диета 5:2 уменьшает риск сердечных заболеваний?

Диета, основанная на умеренном голодании с перерывами, в большей степени снижает вероятность стать жертвой сердечно-сосудистых заболеваний, чем диета, в основе которой постоянное употребление низкокалорийной пищи. Такие выводы сделали исследователи из Великобритании, опубликовавшие результаты своего исследования в тематическом научном издании British Journal of Nutrition.Сотрудники Университета Суррея в Англии провели масштабный эксперимент, в котором приняли участие добровольцы с избыточной массой тела, нацеленные на похудение.Добровольцев, как водится, поделили на две группы — представители одной худели при помощи низкокалорийной диеты, а представители другой сели на диету 5:2, то есть питались в привычном режиме пять дней в неделю, а в оставшиеся дни ограничивали калорийность рациона шестью сотнями килокалорий в сутки.Когда ученые проанализировали итоги опыта, то выяснили, что диета 5:2 способствует более быстрому похудению, чем полный переход на низкокалорийную еду. Кроме того, диета 5:2 понижает систолическое артериальное давление, то есть в целом является более полезной для здоровья сердца и сосудов.