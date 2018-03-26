Зачем женщине нужен тестостерон?

Признаки нехватки тестостерона

Методы повышения уровня андрогена

Тестостерон – это гормон, который принять считать сугубо мужским. Многие думают, что чем больше его содержится в женском организме, тем менее женственной она выглядит. Заблуждение состоит в том, что якобы такие женщины имеют более выраженный волосяной покров на теле и лице, а их фигуры не имеют женственного силуэта. Это далеко не так.Природа распорядилась так, что в женском организме этого гормона гораздо меньше, чем в мужском. Если в крови среднестатистического мужчины содержится 200 – 120 нг/дл, то в женском всего 15 – 70 нг/дл. Самый известный андроген выполняет важную роль. Прежде всего, он отвечает за поддержание мышечной массы и крепость костных тканей. Даже если женщина начнет усиленно заниматься силовыми видами спорта, она не станет мужеподобным качком. Для этого ее организм вырабатывает слишком мало «мужского» гормона.Еще одной важной функцией тестостерона является повышение полового влечения. В Англии проводились исследования, которые показали, что увеличение его уровня в крови женщин, участвующих в эксперименте, способствовало налаживанию их интимной жизни. Когда в период менопаузы или в результате оперативного удаления яичников, уровень этого гормона резко снижается, женщина становится гораздо менее энергичной. Ее либидо также снижается. Если женщина вынуждена принимать препараты, содержащие эстроген («женский» гормон), выработка собственного тестостерона понижается.А между тем, поддерживать нормальный для женского организма уровень «мужского» гормона очень важно. Именно он производит омолаживающий эффект, сохраняет эластичность кожи, способствует преобразованию жировой ткани в мышечную. И сохранение минерального состава костей, что тоже обеспечивается этим андрогеном, очень важно именно в пожилом возрасте. У женщины, гормональный фон которой в норме, лучше настроение и выше способность противостоять стрессу, лучше сохраняются когнитивные функции и правильно работает печень. Ее кровеносные сосуды крепче.О нехватке важного гормона свидетельствует повышенная утомляемость, тревожность и склонность к частым депрессиям. У женщин с такой проблемой сухая и вялая кожа. У них увеличивается жировая прослойка в области талии, развивается остеопороз. Ярким симптомом является снижение сексуального влечения и появление болезненных вагинальных ощущений от полового акта. Если вы ощущаете трудности с выполнением элементарных физических упражнений, стоит обратиться к врачу.Низкий уровень тестостерона – сам по себе не смертелен. Но этот факт причинит вам много неудобств и может стать причиной более серьезных нарушений здоровья.Чтобы предотвратить снижение производства организмом собственного тестостерона, стоит употреблять продукты, содержащие цинк. Его много в печени, мясе птицы, морепродуктах и орехах. Употребление растительных жиров также очень полезно. Ешьте семечки, авокадо, оливки и арахисовое масло. Не стоит ограничивать калорийность пищи. Садясь на жесткую диету, вы должны понимать, что организм может перейти в режим экономии энергии, что остановит выработку тестостерона.Избавляйтесь от излишков эстрогена. Это можно сделать, употребляя в пищу капусту, репу и редис. Потребляя много клетчатки, вы очищаете организм от токсинов и стимулируете правильную выработку гормонов. Старайтесь приобретать продукты, не содержащие пестицидов. Их лучше покупать не в супермаркете, а на рынке. Лучше отказаться от алкогольных напитков и грейпфрутов, поскольку они способствуют активному накоплению эстрогенов. Принимайте витамины группы А, В, С и Е. Соблюдайте режим сна и выполняйте посильные физические упражнения. Не отказывайтесь от половой жизни. Все эти советы позволят сохранить гормональный фон в норме.