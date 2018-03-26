Число женщин, использующих ЭКО без партнеров, растет

Современное поколение женщин предпочитает рожать детей с помощью ЭКО без участия мужчин, сообщают британские эксперты. По словам медиков, число женщин, желающих создать семью без отца, выросло на треть (35%) за два года. Последние данные показывают, что в 2016 году было зарегистрировано 1272 женщины, получившие лечение бесплодия без партнера, по сравнению с 942 женщинами в 2014 году. Эксперты говорят, что такой выбор вовсе не обязательно связан со стремлением сделать карьеру – зачастую женщины просто не смогли найти себе достойного партнера для создания семьи.

«Все больше женщин предпочитают создавать неполную семью, потому что они не нашли подходящего партнера или их партнер не готов к рождению ребенка, – говорит профессор Гита Наргунд. – Женщины осознают, что их биологические часы тикают, и они не хотят терять возможность испытать радость материнства. Несмотря на отсутствие партнера, многих женщин эмоционально и материально поддерживают их родители».

Женщины в возрасте от 40 до 42 лет представляют почти каждый пятую из тех женщин, которые предпочитает иметь ЭКО с использованием донорской спермы, говорят исследователи. Отмечается, что число женщин, откладывающих материнство, потому что они одиноки, растет параллельно с увеличением темпов заморозки яйцеклеток. Так, в 2016 году клиники ЭКО провели 1173 цикла замораживания яйцеклеток, что на 10% больше, чем в предыдущем году. Согласно статистике, приблизительно в 21% случаев имплантация эмбрионов приводит к рождению ребенка.
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