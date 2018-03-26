Число женщин, использующих ЭКО без партнеров, растет

Современное поколение женщин предпочитает рожать детей с помощью ЭКО без участия мужчин, сообщают британские эксперты. По словам медиков, число женщин, желающих создать семью без отца, выросло на треть (35%) за два года. Последние данные показывают, что в 2016 году было зарегистрировано 1272 женщины, получившие лечение бесплодия без партнера, по сравнению с 942 женщинами в 2014 году. Эксперты говорят, что такой выбор вовсе не обязательно связан со стремлением сделать карьеру – зачастую женщины просто не смогли найти себе достойного партнера для создания семьи.«Все больше женщин предпочитают создавать неполную семью, потому что они не нашли подходящего партнера или их партнер не готов к рождению ребенка, – говорит профессор Гита Наргунд. – Женщины осознают, что их биологические часы тикают, и они не хотят терять возможность испытать радость материнства. Несмотря на отсутствие партнера, многих женщин эмоционально и материально поддерживают их родители».Женщины в возрасте от 40 до 42 лет представляют почти каждый пятую из тех женщин, которые предпочитает иметь ЭКО с использованием донорской спермы, говорят исследователи. Отмечается, что число женщин, откладывающих материнство, потому что они одиноки, растет параллельно с увеличением темпов заморозки яйцеклеток. Так, в 2016 году клиники ЭКО провели 1173 цикла замораживания яйцеклеток, что на 10% больше, чем в предыдущем году. Согласно статистике, приблизительно в 21% случаев имплантация эмбрионов приводит к рождению ребенка.