5 рекомендаций для правильной подготовки к ночному отдыху
1. Обрати внимание на свет
Нет, выключать весь свет за час до сна не нужно. К тому же некоторые просто не могут спать в темной комнате! Основной принцип: свет перед сном не должен быть ярким. Полезно завести дома ночник или лампу, яркость свечения которой можно менять. Хороший вариант — световой будильник.
2. Займись сексом
Несмотря на то что перед сном рекомендуют не активничать, секс к этой рекомендации не относится. После него многие спят лучше, особенно если это происходит в одной кровати. А для одиноких, конечно же,есть свой вариант.
3. Прими ванну или теплый душ
Может, этот совет покажется слишком простым,но работает он отлично. Ты так или иначе расслабишься, а горячая вода согреет и настроит на отдых. Вспомни, как хорошо спится в отпуске после купания!
4. Воображай
Не надо считать овец перед сном. Представь себя в каком-нибудь приятном месте занимающейся приятными вещами. Можно даже подумать о том, как сделать карьеру на работе, пусть мозг начинает к этому готовиться. Только не увлекайся!
5. Подготовься
Если любишь романтическую обстановку, перед сном зажги свечи и включи приятную музыку. Посиди в тишине, подумай о приятном. Спать захочется точно!
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