5 рекомендаций для правильной подготовки к ночному отдыху

В наше бурное время многие хотели бы спать лучше, особенно если времени на отдых не становится больше. Советов на эту тему много, но всем подходят разные (хотя ложиться спать раньше, не переедать и не пить кофе на ночь — универсальные). Полезно знать о том, какие есть варианты, и пробовать их — наверняка что-то да подойдет!Нет, выключать весь свет за час до сна не нужно. К тому же некоторые просто не могут спать в темной комнате! Основной принцип: свет перед сном не должен быть ярким. Полезно завести дома ночник или лампу, яркость свечения которой можно менять. Хороший вариант — световой будильник.Несмотря на то что перед сном рекомендуют не активничать, секс к этой рекомендации не относится. После него многие спят лучше, особенно если это происходит в одной кровати. А для одиноких, конечно же,есть свой вариант.Может, этот совет покажется слишком простым,но работает он отлично. Ты так или иначе расслабишься, а горячая вода согреет и настроит на отдых. Вспомни, как хорошо спится в отпуске после купания!Не надо считать овец перед сном. Представь себя в каком-нибудь приятном месте занимающейся приятными вещами. Можно даже подумать о том, как сделать карьеру на работе, пусть мозг начинает к этому готовиться. Только не увлекайся!Если любишь романтическую обстановку, перед сном зажги свечи и включи приятную музыку. Посиди в тишине, подумай о приятном. Спать захочется точно!