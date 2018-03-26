Почему вязание так полезно для здоровья?

Вязание уже давно называют "йогой для мозга", а недавно были проведены исследования, которые доказывают, что положительное влияние вязания на память и психологическое состояние далеко не единственные преимущества популярного вида рукоделия.

Психологи сравнивают вязание с йогой и медитацией, поэтому часто рекомендуют его как метод борьбы со стрессом и депрессией. Размеренная механическая работа крючком или спицами, подсчет петель, приятная на ощупь пряжа и ритмичные движения рук успокаивают и отвлекают от тревожных мыслей.

ПОЛЬЗА ВЯЗАНИЯ


В новом исследовании, проведенном по инициативе организации "Вязание для мира", говорится о том, что вязание – это отличный способ справиться с болью, бороться с депрессией и высоким артериальным давлением.

В 2012 году исследователи из клиники Mayo обнаружили, что пожилые люди, которые вяжут спицами или крючком имеют меньшую вероятность развития когнитивных нарушений и потери памяти.

В 2007 году исследования из Института сознания и тела Гарвардской медицинской школы показали, что вязание способствует общей релаксации и снижает частоту сердечных сокращений примерно на 11 ударов в минуту.


ЧЕМ ЕЩЕ ПОЛЕЗНО ВЯЗАНИЕ

  • Снижает чувство страха, тревожности и беспокойства;

  • Позволяет бороться со стрессами и раздражительностью;

  • Помогает отвлечься при хронических болях;

  • Снижает напряжение в мышцах;

  • Отвлекает от чувства одиночества и изоляции;

  • Повышает самооценку и позволяет почувствовать себя нужным и полезным, делая что-то для других;


Вязание – прекрасно подойдет в качестве эмоциональной разрядки после тяжелого рабочего дня. Так что доставайте заброшенные спицы и начните снова вязать. Вы почувствуете себя намного лучше!
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