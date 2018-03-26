Врач рассказал, кто склонен к погодным спазмам

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Предрасположенность может быть наследственной чертой.Многие люди, у которых изменения погоды провоцируют головную боль и плохое самочувствие, ошибочно связывают это недомогание с повышением артериального давления. Чаще всего подобные симптомы возникают из-за шейного остеохондроза.Шейный остеохондроз, развивающийся из-за дегенеративных процессов в позвоночных дисках, затрудняет движение крови к голове, - это и вызывает головные боли. С таким мнением на портале «Медпульс» выступил специалист Института нейрохирургии врач-реабилитолог Павел Юрищев.«Люди, страдающие шейным остеохондрозом, часто бывают очень чувствительны к погодным изменениям. Перепады давления воздуха вызывают спазмы сосудов: они сжимаются и кровоток замедляется. У человека с больной шеей это вызовет более сильное недомогание», - пояснил эксперт.Юрищев отметил, что многие пациенты связывают свои погодные головные боли с артериальным давлением и принимают лекарства, которые могут не давать нужного эффекта. Если давление и повышается в такой ситуации, то происходит это не в прямой связи с погодой.«Боль, вызванная остеохондрозом, приводит к ощущению тревоги, которое влечет за собой повышение артериального давления. Прием лекарств, снижающих давление, не помогает, потому что дефицит кровотока в шейных артериях они не устраняют», - открыл причину специалист.По словам врача, предрасположенность к остеохондрозу может быть наследственной чертой. Людям с семейной склонностью к его появлению, Юрищев посоветовал следить за питанием и нагрузками на позвоночник.