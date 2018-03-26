Названа полезная для мышц и костей диета

В исследовании ученых из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул приняли участие 103 здоровых женщины. Средний возраст представительниц прекрасного пола составлял 55 лет. Менопауза у участниц наступила в среднем на 5,5 года раньше срока. Женщины прошли обследование и ответили на вопросы о еде.Исследователи выяснили, что у женщин в постменопаузе, придерживавшихся Средиземноморской диеты, костная и мышечная масса были больше, чем у тех, кто этой диеты не придерживался. Напомним: Средиземноморская диета предполагает употребление большого количества фруктов, овощей, бобовых и орехов. Она уменьшает риск болезней сердца, диабета, рака и некоторых других хронических заболеваний.В ходе нового исследования ученые установили, что у женщин, рацион которых больше всего напоминал Средиземноморскую диету, минеральная плотность костной ткани в поясничном отделе позвоночника оказалась выше, а мышечная масса - больше. Специалисты учли такие факторы, как курение, использование гормональной терапии и уровень физической активности.