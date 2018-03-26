Главные симптомы недостатка железа

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Одышка после подъема на третий этаж по лестнице? Постоянно хочется спать? Мерзнешь даже летом и никогда не можешь сразу запомнить какую-то информацию? Всё это симптомы недостатка железа в крови, и в этой статье мы поговорим о том, при каких признаках следует срочно сдать кровь на анализ.Когда мы задумываемся о собственном здоровье и стройности, то начинаем с подсчета суточной нормы калорий. Затем идет разбор полетов в области макроэлементов: мы приводим в порядок количество белков, жиров и углеводов в рационе. На микроэлементы после всего этого сил хватает далеко не у всех, поскольку сам процесс подсчета и регуляции системы питания – вещь долгая, требующая концентрации и терпения.Однако микроэлементы, такие как йод, кальций, фтор и многие другие, важны для состояния человека.Сегодня мы поговорим о железе – элементе, главной функцией которого является транспортировка кислорода и углекислого газа в клетках тканей.Обратиться к врачу необходимо, если вы регулярно отмечаете у себя хотя бы 3 из перечисленных ниже признаков.Даже в теплую погоду и под одеялом пальцы, стопы, ладони как минимум прохладные, но никогда – горячие.Разумеется, у некоторых имеется привычка сидеть в позе «нога на ногу», но если вы стали замечать за собой такую привычку совсем недавно, то стоит обратить на это внимание. Дополнительным симптомом могут служить постоянные постукивания ногой под столом, навязчивое желание прикасаться к коленям.Это следствие низкого гемоглобина в крови. Оптимальное количество заболеваний ОРВИ для взрослого человека – 3 раза в год.Первая степень ухудшения – излишняя ломкость, тонкость ногтевой пластины, болевые ощущения в области кутикулы при обработке ногтей. Поводом бежать сдавать кровь на анализы в срочном порядке являются внезапно появившиеся выступы или впадины на ногтях.Если вы накануне не увлекались кардио-тренировками или поднятием штанги, но на утро тело чувствует себя так, будто вы провели в зале минимум 2 часа, то стоит задуматься о походе к врачу.Речь идет не о людях, чья кожа от природы на пару оттенков светлее, чем у большинства представителей европеоидной расы, а о тех, кто становится мертвенно-бледным после интенсивных физических упражнений. Краснеть в спортзале – это нормально, а вот белеть – уже повод волноваться.Если ваш процент жировой массы в теле в норме, но при этом даже подъем по лестнице, небольшая пробежка за общественным транспортом вызывают одышку, это признак недостаточного количеств кислорода в крови, а, следовательно, низкого содержания железа.В медицине спонтанное желание попробовать на вкус камень, мел, песок на побережье называется геофагия. Но вас должно волновать не то, что вы не знаете таких терминов, а сам факт возникновения потребности проглотить нечто несъедобное.Да, всем нам знакомы дедлайны и бессонные ночи, после которых глаза невозможно держать открытыми. Но обычно, за ними следуют выходные, и мы, отоспавшись, полны сил и энергии. Если даже после двух дней в кровати под одеялом вы не ощущаете прежний тонус, то у вас явный недостаток железа.Назвать это проблемами с памятью нельзя, скорее это проблемы с концентрацией. Стандартный пример: идете в магазин, но забыли, что хотели купить. Или решили что-то спросить у подруги, но буквально через минуту вопрос уже «вылетел» из головы. Раз в день такие провалы в памяти не страшны, но регулярные «отходы от реальности» сигнализируют о малом количестве железа в крови.Если вы, прочитав данный список, решили посетить врача и сдать анализ крови, то доктору необходимо сообщить о наличии вредных привычек. В частности, курение является большой помехой на пути к выяснению, достаточно ли кислорода поступает в ваши клетки. Объясняется это тем, что при курении организм активизирует выработку гемоглобина, при этом никотин «отключает» функции гемоглобина. Врачу может показаться, что количество телец в крови достаточное, при этом анализ не выявит тот факт, что многие из них не работают и не транспортируют кислород.