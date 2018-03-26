Правда, что ходить по лестницам полезно для здоровья?

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Принято считать, что хождение по лестницам и игнорирование лифта – полезно для здоровья. Ученые до сих пор изучают нагрузку. Расскажем, на самом ли деле такие нагрузки приносят пользу.Чтобы пользоваться всеми преимуществами ходьбы по лестницам, необязательно жить в небоскребе или участвовать в специальных соревнованиях. Ирландские ученые изучили эти своеобразные спортивные упражнения.Ученые считают, что во главе угла здесь движение вверх. Это ежедневная нагрузка, которая может быть и умеренной, и интенсивной. Нет нужды в переодевании и другой подготовке. Также нет специального оборудования и боязни выглядеть плохо со стороны.В последнее время становятся популярными забеги по лестницам на последние этажи. Такие конкурсы часто делают благотворительными. На сайтах можно отыскать перечень из ста подобных мероприятий в разных странах.Ученые из Италии подвергли анализу бег по небоскребах, и выпустили соответствующую работу.Стало известно, что применение поручней превращает эту нагрузку в настоящую спортивную тренировку.Она сопоставима с греблей, требующей максимум усилий от всех мышечных групп.Около 80% задействованной силы человека тратится на противостояние гравитации. Еще примерно 4-5% задействуется на движение рук и ног, и 15% на пробег маленькой территории между этажами.В эксперименте ученых приняли участие восемь девушек. Им пришлось «покорять» лестницу в 199 ступенек. Эксперимент длился восемь недель.В первое время это делалось два раза в день и пять раз в неделю. Движения выполнялись с умеренной интенсивностью. В минуту девушки делали 90 шагов. Чтобы закончить тренировку нужно было примерно две минуты. Например, для подъема на пятый этаж без лифта нужно около полутора минут.На заключительном этапе программы участники эксперимента поднимались пять раз в день. Подъемы по лестнице выполнялись в разное время. В общих значениях, подъемы занимали в сутки немного более десяти минут.Люди улучшали аэробное состояние на 17%. Также был снижен объем холестерина на 8%. Полученные результаты можно сравнить с получасовой прогулкой на воздухе, которая осуществляется каждый день.Выясняется, можно ли советовать хождение по лестнице старшим людям, как специальный тренажер. Нагрузка подойдет тем, кто хочет интенсивно заниматься, но не тратить много времени.В классических спортивных программах сказано, что для получения ощутимых результатов, длительность упражнений не должна быть меньше десяти минут. Эксперименты по интервальным тренировкам говорят о том, что можно существенно уменьшить продолжительность тренировки, если их интенсивность будет достаточной.Результаты эксперимента довольно скромные. Важно быть активным и заниматься разными упражнениями, чтобы держать себя в тонусе.