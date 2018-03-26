Могут физические упражнения замедлить старение ДНК ?

Исследователям, которые выяснили, что ДНК возможно копировать многократно без повреждений, присуждена Нобелевская премия. В этой связи важны теломеры, маленькие участки хромосом.Когда организм стареет, то теломеры укорачиваются. По достижении минимума они прекращают существование. Ученые считают, что такое укорачивание является фундаментальным изменением, лежащим в самом старении. То есть, когда стареют клетки, происходит и старение самого человека.Принято считать, что физические нагрузки продлевают молодость. Они дают кровеносным сосудам гладкость, мышцам – силу, и улучшают общее состояние организма. Но еще никто не выяснил, как именно достигается перечисленное.Американские ученые подвергли тщательному анализу длину теломеров у испытуемых. Участников разделили на четыре группы. В каждой группе люди отличались по возрасту и степени подготовки. Речь идет о таких группах:люди 18-32 лет, которые ведут пассивный образ жизни;активные люди того же возраста;люди 55-72 лет, которые мало двигаются;пожилые спортивные люди того же возраста.У молодежи, независимо от физической подготовки была практически одинаковая длина теломеров. У пожилых участников с активным образом жизни, теломеры были немного короче, чем у молодых. А вот, у последней группы оказались самые минимальные теломеры.Стало понятно, что активная аэробная нагрузка дает возможность ДНК быть моложе своего возраста. Ну а те, которые ведут пассивную жизнь, имеют короткие теломеры.Также ученые провели исследование, в которое пригласили 780 людей с заболеваниями сердца. Выяснилось, что если нет других негативных факторов, то в следующие четыре года уйдут из жизни те, у которых самые маленькие теломеры.Исследователи допускают, что есть латентная причина, объясняющая желание людей с длинными теломерами заниматься спортом. Однако, биологи из Германии не согласны с этим предположением. Ими установлено, что у старших людей, занимающихся биатлоном и бегом, длина теломеров почти одинакова с молодыми людьми.Проводили исследование на двух группах мышей. Первая группа должна была бегать в колесе постоянно, а вторую не заставляли выполнять упражнения. Спустя три недели у животных, которые занимались, был обнаружен высокий объем теломеразы. Это фермент, стимулирующий создание теломеров. Можно сказать, что у активных людей длина теломеров больше.