10 заблуждений о женском здоровье, которые могут привести к плачевным последствиям

Американское общество репродуктивной медицины выяснило, что 40 % женщин разных возрастов мало знают об устройстве своего организма. Отсутствие важных знаний приводит к тому, что мы верим в мифы и разного рода лайфхаки из интернета. Самое печальное, что некоторые советы могут не просто не работать, но и навредить нам.Эксперты собрали распространенные мифы о женском здоровье и их опровержения. Посмотрите, есть ли у вас пробелы в знаниях о женском организме и что делать, чтобы избежать возможных осложнений.Многие считают, что оральные контрацептивы — это легкий способ забыть о нежелательной беременности. Но организм женщины подвергается насильственным изменениям, которые не останутся незамеченными. Не назначайте препараты сами себе, начитавшись хороших отзывов на форумах. Самые частые побочные эффекты, которые могут вас настигнуть: нарушения цикла, тошнота, головная боль, перепады настроения. Они могут появиться в начале приема таблеток или присутствовать постоянно. Помните об осложнениях, при которых нужно незамедлительно показаться доктору: потеря чувств, повышение давления и уровня сахара, обмороки.Многие девушки действительно не могут забеременеть несколько месяцев, после того как прекращают принимать оральные контрацептивы. Но исследование 2009 года показывает, что около 20 % испытуемых женщин (а их было почти 60 тыс.) смогли забеременеть спустя месяц после отказа от таблеток.Кроме этого, есть маленький риск нежелательной беременности, даже если вы принимаете таблетки: в среднем 2–3 женщины из 100 сообщают о беременности во время курса приема противозачаточных. Причина может быть в неправильно подобранных препаратах, поэтому обязательно консультируйтесь с врачом и следите за изменениями.Половые органы женщины имеют особую среду: там должны выживать хорошие бактерии и погибать плохие. Если кислотность, или pH, выше или ниже нормы, плохим бактериям легче размножаться. Это приводит к инфекциям, зуду, раздражению, неприятному запаху. Мыла и гели для душа могут нарушить естественный pH, поэтому инфекция может появиться из-за чрезмерной гигиены. Выбирайте средства с нейтральным pH или используйте просто теплую воду. Не делайте никаких спринцеваний без рекомендации врача.К сожалению, исследования говорят об обратном: в среднем 17 % беременностей заканчиваются выкидышем. Поэтому уделяйте особое внимание своему здоровью, когда вы ждете ребенка.По статистике, 59 % женщин испытывают сильные боли во время менструации. 20 % опрошенных сообщили, что боль мешает им работать и вообще выходить из дома в эти дни. Существует несколько советов, которые помогают уменьшить боль. Исследования подтвердили, что теплые компрессы на живот, исключение алкоголя и кофе и постельный режим действительно помогают справиться с болью.По некоторым подсчетам, около 10 % женщин страдают эндометриозом — заболеванием, при котором клетки матки распространяются на другие органы, вызывая спазмы. Если вы валитесь с ног от боли в эти дни, не думайте, что это нормальное состояние, а обратитесь к врачу за назначением грамотного лечения.Распространенный миф о том, что беременность и роды лечат все женские болезни, не проходит проверку реальностью. Здесь все опять-таки индивидуально. В первое время после родов вы можете почувствовать, что ваша боль уменьшилась, но затем неприятные ощущения, вероятно, вернутся.Ученые до сих пор не могут определить, как именно гормоны влияют на человека. Особых изменений самочувствия и познавательных способностей женщин во время менструального цикла они не обнаружили. Гормональный фон оказывает не большее влияние на поведение, чем обычные мелочи, которые раздражают нас каждый день.Ваш врач может использовать данные о вашей прошлой беременности, но не станет гарантировать, что все пройдет абсолютно так же. Например, симптомы беременности могут начаться раньше и быть интенсивнее, чем в первый раз.Производители средств гигиены предупреждают, что использование тампона может вызвать синдром токсического шока. Это очень редкое заболевание, которое может привести к смерти. Не используйте тампон ночью, если вы спите больше 7–8 часов.Ультрафиолетовое излучение одинаково опасно для всех возрастов: оно вызывает преждевременное старение кожи и может способствовать появлению рака. Эксперты советуют пользоваться солнцезащитным кремом, даже когда вы едете в машине в солнечную погоду, и не забывать наносить его на лицо, шею и уши.