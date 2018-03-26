Удар в спину. Что делать, если вступило в поясницу?



нетипичная картина боли (когда от движения она не усиливается или, наоборот, становится более выраженной в состоянии покоя, а также если боль отдаёт в нетипичные места: промежность, прямую кишку, живот и имеет чёткую связь с дефекацией, мочеиспусканием, половым контактом);



недавно перенесённая травма спины;



наличие онкологического заболевания;



высокая температура, симптомы интоксикации и другие.



Боль в нижней части спины (БНЧС) известна многим. Она может возникнуть в пояснице, крестце или крестцово?подвздошной области и отдавать в ягодицы или ноги.В развитых странах эта проблема выросла до уровня пандемии, так как от 40 до 80% населения страдают этим синдромом, который существенно снижает качество жизни, а иногда даже приводит на больничную койку.По данным Всемирной организации здравоохранения, БНЧС – вторая по частоте причина обращения к врачу после респираторных заболеваний и третья по частоте госпитализаций. Несмотря на то, что у каждого второго человека болезненные ощущения в спине проходят через неделю, а у большинства остальных – в течение 1,5–2 месяцев, есть люди, у которых острая боль становится хронической и продолжается длительное время, приводя к существенным ограничениям, а порой к социальной изоляции и депрессии. Впрочем, и у 70–90% из тех, кого боль в спине быстро отпустила, через некоторое время происходят новые обострения.Эта проблема обычно впервые возникает в возрасте от 20 до 50 лет, хотя в последнее время на боли в пояснице стали всё чаще жаловаться и подростки (от 12 до 26% из них знают, что такое, когда сильно болит спина). Тем не менее чаще всего синдромом БНЧС страдают люди среднего возраста и старше, особенно женщины. С годами выраженность боли нарастает и к 55–65 годам достигает пика.Главная причина первичного болевого синдрома в нижней части спины – старение позвоночника и связанные с этим дистрофические и функциональные изменения в тканях суставов, позвонков, межпозвонковом диске, фасциях, мышцах, сухожилиях и связках. У пожилых людей боли в пояснице чаще всего вызывает спондилоартроз (дегенеративные изменения суставов позвонков).Но ставить диагноз на глазок, основываясь только на жалобах больного, врач не имеет права, поскольку боль в спине может быть вызвана и другими заболеваниями, в том числе очень опасными. Поэтому первым делом необходимо убедиться в их отсутствии. Вторичная боль в нижней части спины может сопровождать, например, травмы позвоночника, остеопороз, злокачественные опухоли, инфекционные процессы (в частности, туберкулёз), а также заболевания внутренних органов (почек, кишечника, органов малого таза) и даже психические расстройства.Поэтому, прежде чем поставить диаг­ноз, врач должен собрать тщательный анамнез и провести неврологическое, мануальное и ортопедическое обследования. Из аппаратных методов информативны рентгенография позвоночника, а иногда требуются ещё и КТ или МРТ.При приступе острой боли в спине больному необходим полный покой и постельный режим в течение 2–5 дней (желательно на твёрдой поверхности). Однако слишком долго залёживаться не стоит, так как при длительном покое ухудшается питание межпозвонковых дисков и выздоровление затягивается. Так что ранняя активность больного – один из важных компонентов лечения. При сильной боли состояние может облегчить ношение бандажа. Из медикаментозных средств – нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), которые следует принимать с первого же дня заболевания, и миорелаксанты. Для местного применения нужны противовоспалительные гели. При очень сильных болях может понадобиться блокада анестетиками. Когда острый процесс стихнет, можно перейти к занятиям ЛФК, массажу, физио- и мануальной терапии.Чтобы снизить риск новых обострений и улучшить состояние позвоночника, также необходим приём хондропротекторов (препаратов глюкозамина и хондроитина сульфата). Они улучшают обмен веществ в хрящевой ткани межпозвонковых дисков и суставов, подавляют воспаление и помогают остановить дегенеративные процессы. Кроме того, у пациентов с хронической болью в спине эти препараты работают и в качестве обезболивающих лекарств. Наиболее эффективны они при длительном и регулярном применении.Сигналы опасности, требующие дообследования: