Антипригарные сковородки провоцируют ожирение?

Химические вещества, которые используются при изготовлении антипригарных сковородок, накапливаются в организме и пагубным образом влияют на обмен веществ, выяснили ученые из Гарварда. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOC MEDICINE.В последние десятилетия большое распространение получили новые материалы, в состав которых входят так называемые перфторалкильные химические вещества (ПФАВ). Они обладают водомаслоотталкивающим эффектом, устойчивы к химическому, термическому и биологическому воздействию. Это не только сковородки с антипригарным покрытием. Такие химикаты входят в состав упаковки продуктов в сетях быстрого питания, из них делают не пачкающиеся ковровые покрытия и одежду, на которой не остается пятен.Ученые из Гарвардского университета под руководством профессора факультета питания Ки Сана провели 2-летнее клиническое исследование, изучая, как эти химикаты действуют на скорость обмена веществ. В эксперименте участвовал 621 человек с избыточным весом в возрасте от 30 до 70 лет. Они регулярно проходили обследование, медики замеряли вес, концентрацию ПФАВ в крови, скорость обмена веществ в состоянии покоя, уровень глюкозы и выработку гормонов щитовидной железы. На первом этапе (он длился 6 месяцев) участники эксперимента сидели на диете, ограничивали себя в калориях и усиленно худели. В среднем каждый из участников потерял в весе 6,4 кило. Затем в период восстановления веса добровольцы набрали в среднем 2,7 кг. Произошло это в течение 6 - 24 месяцев. И вот здесь обнаружились удивительные вещи.Если худели все люди примерно одинаково, то у женщин с высокой концентрацией ПФАВ в крови набор веса после отмены диеты носил реактивный характер. За один и тот же период времени они прибавляли в среднем на 1,7 - 2,2 кг больше, чем женщины с низким содержанием ПФАВ в плазме.«Мы видели, что у мужчин этот эффект не выражен так ярко, - поясняет профессор Ки Сан. - Вероятно, женщины стали главной мишенью, потому что ПФАВ снижали выработку главного женского гормона эстрогена, а это, в свою очередь, приводило к замедлению метаболизма в состоянии покоя. Получается, что организм женщины с высоким уровнем ПФАВ просто сжигает меньше калорий. Таким образом, мы обнаружили еще одну причину эпидемии ожирения, которая охватила мир».