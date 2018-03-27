5 причин выпадения волос в возрасте 20-30 лет

60% молодых мужчин и женщин в возрасте 20-30 лет сталкиваются с явлением обильного выпадения волос. Об этом свидетельствует исследование с участием 4000 студентов из Университета Цинхуа (Китай).Почему же лысеют люди, которым нет и тридцати?Ученые назвали несколько основных причин, с которыми может быть связано выпадение волос в молодом возрасте.Самая главная причина, по мнению многих специалистов, - стресс. Исследователи утверждают, что сегодня молодые люди подвергаются более высокому уровню стресса, чем люди старшего поколения – на них оказывает давление информационный поток, доступ к которому обеспечивают новые технологии, а также растущая безработица.Стресс, по словам ученых, может прерывать рост волос и приводить к их выпадению. Исследования, проведенные на мышах и обезьянах, показали, что у животных с более высоким уровнем кортизола (гормон стресса) выпадало больше волос.Другой фактор, влияющий на выпадение волос, – токсины из окружающей среды. Имеющиеся данные свидетельствуют, что у людей, живущих в городах, сильнее выпадают волосы из-за присутствия в воздухе дыма, свинца, никеля и двуокиси серы.Также на состояние волос влияет качество питания. Ученые из Медицинского колледжа Байора в Техасе утверждают, что риск облысения повышает дефицит белка, цинка и витамина D в ежедневном рационе людей.На состояние волос также может повлияет и курение, которое ухудшает кровообращение.Неправильный уход (пересушивание, чрезмерное обесцвечивание, наращивание) также может привести к выпадению волос. Но есть и ряд других причин, такие как гормональные изменения, проблемы со щитовидной железой, аутоиммунные заболевания.