Новый класс антибиотиков эффективен против супербактерий

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Новый класс антибиотиков, разработанных учеными из Университета Линкольна (Великобритания), может открыть новую эпоху в медицине: эти препараты, как сообщается в Journal of Medicinal Chemistry, могут уничтожать супербактерии, резистентные к другим антибиотикам.Еще в 2015 году стало известно о природном веществе теиксобактине, оказывающем токсичное действие на патогены, включая самые сильные и агрессивные. В новом исследовании перед учеными стояла задача синтезировать доступный аналог теиксобактина.Исследователям было необходимо определить, какими легко воспроизводимыми аминокислотами можно заменить компоненты вещества. В результате они смогли получить упрощенную форму теиксобактина, которую испытали сначала в лабораторных условиях, а затем на мышах. Полученные результаты сами ученые оценили как многообещающие.Проблема супербактерий – одна из самых серьезных глобальных задач современной медицины: если наука не найдет новые способы борьбы с антибиотикоустойчивостью, люди снова начнут массово погибать из-за инфекций, которые 15-20 лет назад эффективно излечивались. Есть даже мнение, что средняя продолжительность жизни снизится и будет примерно такой, какой она была в исторический период до открытия антибиотиков.Находка ученых позволяет предположить, что мрачные прогнозы все же не сбудутся.«В разработке теиксобактина как антибиотика, пригодного для лечения людей, остается еще много работы – нужно еще шесть-десять лет, чтобы создать препарат, который врачи смогут прописывать пациентам. Но шаг в правильном направлении сделан», - сказал руководитель исследования доктор Ишвар Сингх.