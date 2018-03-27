Что снизит риск преждевременной смерти

Американские ученые провели исследование и установили, что даже непродолжительные периоды физической активности благотворно влияют на здоровье человека и способны снизить риск преждевременной смерти. О работе специалистов из Университета Дьюка говорится в статье, опубликованной в издании Journal of the American Heart Association.Ученые провели анализ данных 4840 человек в возрасте 40 лет и старше, которые участвовали в национальном обследовании состояния здоровья и питания. Из их числа в живых в 2011 году оставались 4140 человек.Работа экспертов показала, что среди тех, кто посвящал физической активности менее 20 минут в день, наблюдался наиболее высокий риск смертности. В группе тех, кто тратил на упражнения около часа в сутки, риск смерти понижался на 57%. А смертность среди людей, которые были активны более 100 минут в день, снижалась на 76%.«Чем больше времени люди посвящают физическим упражнениям, тем больше польза от таких занятий», – указал один из авторов исследования, профессор Медицинской школы Университета Дьюка Уильям Краус.