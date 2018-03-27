Что надо есть для хорошей памяти

Поддержать память с помощью еды несложно. Но меню придется скорректировать. В этом деле нам вряд ли помогут полуфабрикаты, офисные и школьные обеды, пирожные... Даже испытанное тонизирующее средство – кофе, – как считают многие медики, может воздействовать на мозг губительно.Разумеется, заботиться о здоровье вообще и об укреплении памяти в частности, нужно постоянно. Но бывают ситуации, когда её особенно нужна мобилизация. Для этого заранее переходим на особый режим:Как и любой орган, мозг требует пополнения энергии, а это зона ответственности углеводов. Вопрос – каких.А ещё не забудем про «правильные» каши, семечки, фрукты. Лучшее время для углеводов – первая половина дня.– фруктово-злаковый, только фрукты должны быть свежими, а злаки цельными.Основной строительный материал для клеток, в том числе и клеток мозга, – белок. Его нехватка тормозит мыслительные процессы. Вспомним: белки – это прежде всего мясо, птица, рыба, яйца и молочные продукты, а также бобовые, орехи и пророщенные зерна. Только, пожалуйста, выбирайте постные сорта мяса. И имейте ввиду, что. На животные и растительные белки в сочетании с зеленью и овощами мы сделаем упор в. Первый удерживает связь между образами, запоминая дорогу, текст, устную речь. Второй отвечает за автоматическое заучивание.Для первой составляющей необходима концентрация внимания, спокойная работа мозга. Следовательно, стимулирующие вещества – кофе, кола, некоторые тонизирующие БАДы– для памяти могут быть вредны, так как в борьбе с вялостью и сонливостью «вскручивают» мозг.Для второй, автоматической, части памяти нет особых противопоказаний в питании. Просто её, как и первую, надо хорошо кормить.Память действительно может временно мобилизоваться, а потом устать и расслабиться, а может уходить с возрастом. Всё, что заложено от рождения и развито в детско-юношеские годы, составляет базовый капитал. А потом он начинает убывать, и причин тому немало. Высокий темп современной жизни и, как следствие, постоянные стрессы, «недосыпы», сидячий образ жизни – раз. Гормональная нестабильность, связанная с возрастными изменениями и проблемами щитовидной железы, – два. И наконец, банальная «пищевая» причина: в нашем рационе недостает витаминов, минералов, клетчатки и прочих полезных веществ.