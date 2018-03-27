Британские диетологи признали пользу сала

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Сало понижает уровень "плохого" холестерина.Долгое время считалось, что готовить пищу на свином сале вредно для здоровья. Исследования 50-х годов прошлого века связали его жиры с болезнями сердца, и многие исключили сало из своей диеты. И только сегодня выяснилось, насколько ошибались те, кто поверил необоснованным советам и отказался от ценного продукта.Сейчас в Европе возникает своего рода мода на свиной жир, его объявили чуть ли не самым полезным из всех, что используются в приготовлении пищи.Британские диетологи уверяют, что в сале содержаться необходимые для человека «хорошие» мононенасыщенные жиры, которые способствуют понижению уровня нездорового холестерина.Британская ассоциация диетологов призвала к срочной реабилитации свиного жира, и уже говорится о том, что он крайне полезен для сердечно-сосудистой системы, больше чем масло. Насыщенность сала мононенасыщенными жирами стала его преимуществом, и оно теперь включено в список продуктов оздоровительной диеты, особенно рекомендуемой тем, кому требуется восстановить силы.Ученые лишь рекомендуют воздерживаться от переработанного сала, содержащего опасные трансжиры, и советуют пользоваться салом от свободно пасущихся фермерских свиней.Однако сало отличается своей высокой калорийностью, в нем на 20% больше калорий, чем в масле, что может отпугнуть людей, следящих за своим весом. Зато сало является самым богатым источником жизненно важного витамина D, в нем его на 50 % больше чем в сливочном масле.