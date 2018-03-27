Восемь продуктов, которым не место в холодильнике

Вернувшись домой из супермаркета с пакетами продуктов, мы часто действуем по привычному сценарию: идем на кухню и кладем покупки в холодильник — в том числе те продукты, которые не переносят холод.Эксперты составили список из восьми продуктов, которые ни в коем случае не стоит хранить в холодильнике. Низкие температуры негативно влияют на их вкус и качество.Чеснок отличается полезным составом и прекрасными вкусовыми качествами. Он легко может преобразить и добавить смелые гастрономические нотки любому блюду, при этом заметно обогатив его состав за счет витаминов, минералов, эфирных масел и антиоксидантов. Регулярное употребление чеснока укрепляет иммунитет, повышает защитные силы организма, успокаивает нервную систему и нормализует пищеварение.При этом чеснок боится холода: под действием низких температур он начинает скукоживаться. Хранение в холодильнике также плохо влияет на его полезный состав. Вместо этого поместите чеснок в темное прохладное место, в котором циркулирует воздух: это будет идеальное место для его хранения.Мед — это самый настоящий природный антибиотик. Всего одна ложка этого ценного продукта по утрам может укрепить иммунитет, повысить защитные силы организма и поднять настроение. Мед можно есть как самостоятельное блюдо или добавить в фруктовый салат или смузи.Мед нельзя нагревать: под действием высоких температур его полезные свойства разрушаются. Вредит меду и холод — низкие температуры пагубно влияют на консистенцию и состав продукта. Храните мед в темном месте при комнатной температуре, но защищайте его от солнечных лучей и батарей.В последние годы оливковое масло приобрело широкую популярность в нашей стране и потеснило подсолнечное. Это не может не радовать, ведь оливковое масло — кладезь витаминов, минералов, питательных веществ, полезных жиров и антиоксидантов. Употребление этого масло позитивно влияет на сердце и сосуды, мозг, пищеварение и нервную систему.Не храните оливковое масло в холодильнике. Такой способ хранения отразится на качестве продукта не лучшим образом. Во-первых, в холодильнике масло меняет консистенцию: становится более густым, а на дне выпадает белый осадок. Во-вторых, полезные свойства теряют свою силу.Авокадо — самый питательный фрукт, который только существует на нашей планете. Несмотря на свою высокую калорийность, авокадо приносит организму витамины, энергию и полезные жиры, которые активируют умственную деятельность и благоприятно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы.Экзотический авокадо не любит холода. Не храните свежий плод в холодильнике, иначе его мякоть быстро почернеет и испортится. При этом нарезанные ломтики авокадо лучше все же поместить в холодильник, чтобы сохранить фрукт съедобным как можно дольше.Шоколад — кладезь витаминов и полезных веществ. Он благоприятно влияет на умственную деятельность человека, успокаивает нервную систему, помогает бороться с хронической усталостью и нормализует обменные процессы в организме. Конечно, если речь идет о горьком шоколаде с высоким содержанием какао.Шоколад нужно хранить при комнатной температуре в прохладно месте. Холодильник для хранения любимого продукта сладкоежек не подходит. Под действием низких температур на шоколаде образуется белый налет, который в герметичной упаковке может стать источником возникновения плесени.Англичане обожают яблоки: у жителей Британии даже есть пословица, согласно которой потребление одного яблока в день спасает от всех болезней. Яблоки и правда отличаются богатым составом: витамины, минералы, клетчатка, сахара, углеводы, органические кислоты, эфирные масла, антиоксиданты. Иммунитет будет только крепнуть, если включить яблоки в свой рацион.Идеальное место для хранения яблок — не холодильник, а балкон. Там циркулирует воздух и весьма прохладно. При таких условиях яблоки дольше остаются сочными, наливными и полезными. При этом с наступлением холодов яблоки лучше переместить в помещение, иначе плоды рискуют замерзнуть и погибнуть.Помидор — не только вкусный, но еще и очень полезный овощ. В его составе есть витамины, минералы и антиоксиданты, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему и снижают риск возникновения и развития онкологических заболеваний.Не спешите отправлять помидоры в холодильник: теплолюбивому овощу не место в этом холодном месте. Помидоры в холодильнике становятся рыхлыми и теряют свою сочность. Вместо этого храните их в прохладном месте или при комнатной температуре.Картофель и морковь — представители корнеплодов. Оба овоща весьма полезны для организма. Так, морковь поднимает иммунитет, помогает бороться с усталостью, улучшает внешний вид и нормализует обменные процессы. Картофель заряжает бодростью и становится ценным источником энергии.Холодильник — не лучшее место для хранения корнеплодов. В холодильнике влажно, а значит, корнеплоды довольно быстро начнут гнить и прорастать, что не нужно ни одной хозяйке. Храните картофель и морковь в прохладном и сухом месте, чтобы они оставались свежими и вкусными как можно дольше.