Даже один алкогольный напиток негативно влияет на мозг

Новое исследование, проведенное в Государственном университете Сан-Диего, показало, что употребление всего одного алкогольного напитка пагубно сказывается на мозге. В частности, страдает способность принимать решения. В исследовании приняли участие 18 здоровых добровольцев, употреблявших алкоголь в компании.Участники выполняли задание на компьютере. Добровольцы пытались не обращать внимания на отвлекающие факторы. Оценивались время и точность их реакции. Эксперимент проводился после приема одного алкогольного коктейля и после употребления апельсинового сока.Во время эксперимента участникам делали магнитоэнцефалограмму (МЭГ). Специалисты сосредоточились на бета-ритме и тета-ритме. Бета-ритм связан с движением, а тета-ритм - с принятием решений. Оказалось, вследствие употребления алкоголя частота тета-ритма снижалась почти на 50% (по сравнению с апельсиновым соком). На бета-ритм алкоголь не влиял. Кроме того, точность выполнения задания после алкогольного коктейля уменьшалась на 5%.