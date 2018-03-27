Что поможет при спазмах: народные средства
Спазм может поразить двигательные и скелетные мышцы, особенно если перетренировались накануне в спортзале, но куда больше проблем доставляют спазмы гладкой мускулатуры - той, которая у нас внутри и выстилает стенки наших сосудов, кишечника и некоторых других полых органов (например, матки).
Рецепт снятия спазма, казалось бы, прост: от головной боли, вызванной сосудистым спазмом - таблетку обезболивающего, от мышечной - обезболивающий гель на пораженное место, а если сводит в животе - выпить таблетку с дротаверином. Но может, обойдемся без таблеток?
Снимаем мышечный спазм
Если свело судорогой ногу, руку, шею, первое, что мы делаем - растираем больной участок. И это правильно! Массаж - один из наиболее эффективных способов быстро решить проблему.
Второй - решение по принципу "клин клином вышибают". Если делали растяжку без предварительного разогрева, и свело ногу - нужно продолжать растягиваться, но очень аккуратно и бережно, чтобы не травмировать мышцу еще больше. Если качали пресс, и свело мышцу на животе - напрячь спазмированный участок еще сильнее, задержать дыхание и держать, сколько возможно, а потом выдохнуть, резко расслабившись.
Ну и конечно, чтобы мышцы не сводило (а это ведь происходит не только в ходе тренировок), нужно есть продукты, богатые калием. Это курага, фасоль, чечевица, чернослив и другие сухофрукты, бананы, орехи, картофель.
Снимаем спазмы в животе
У взрослых они связаны либо с работой желудочно-кишечного тракта (свести может и желудок, и кишечник, и пищевод), либо - у женщин - с циклическими колебаниями (спазмами сопровождаются месячные).
Продукты и растения-спазмолитики могут облегчить ситуацию. Обеспечьте себе покой и заварите травяной сбор: 1 ст. л. аптечной ромашки заварите и дайте настояться в течение часа. Принимать по 1-2 ст. ложки настоя каждые 2 часа в течение дня. Можно пить такой настой и курсом в течение недели, если проблема беспокоит часто. Против спазмов хорошо помогают также пустырник, душица, донник, ароматы мелиссы, мяты и валерианы.
В рационе должны преобладать растительные продукты. Если спазмы вызываются брожением в кишечнике, овощи и фрукты можно принимать и в вареном, тушеном, запеченном виде. Капусту и бобовые лучше исключить. Хорошо снимают спазм морковь, лук, мед.
В любом случае при спазмах в животе не стоит класть на живот грелку с теплом или холодом, чтобы не усугубить ситуацию. Ведь любые боли в животе опасны тем, что одни легко маскируются под другие: боль и спазм при месячных можно перепутать с внематочной беременностью, а протесты переполненного кишечника - с аппендицитом. Окончательный диагноз должен ставить врач.
Снимаем сосудистый спазм
Метеозависимым и людям, страдающим от проблем с сердцем, они доставляют много хлопот. Ведь стенки сосудов - тоже мышцы. А проблем от сосудистого спазма может быть много: тут и инфаркты, если затронуты сосуды, идущие к сердцу, и мигрени, и инсульт - если речь идет о сосудах головного мозга.
Почувствовав головокружение, резкое падение давления (а это симптомы сосудистого спазма в голове), обратитесь к врачу. А в его ожидании налейте чашку горячего чая. Очень сладкий чай с имбирем - отличное средство моментальной помощи при спазме сосудов.
Специальная диета поможет уменьшить частоту приступов.
Исключить или снизить до минимума стоит: животные жир, сливочное масло, продукты из переработанного мяса (колбасы, копчености), яичные желтки, икру, субпродукты. Соль замените на лимонный сок, пряности или морскую капусту. Забудьте про сладости и мучные изделия.
Как можно больше нужно есть: сырой растительной пищи - в ней максимум витаминов и веществ, которые помогают решить проблему спазма и которые теряются при тепловой обработке. Это медь, йод, кальций, калий, магний, бром, витамины группы В. Ешьте сырую морковь, белокочанную капусту, налегайте на арбузы и дыни, тыквы, сдабривайте пищу петрушкой, луком и чесночком. Очень полезен домашний творог как профилактика проблем с сосудами и мышцами.
Лекарственные травы от спазма
Для профилактики и как вспомогательную терапию при спазмах гладкой мускулатуры назначают травяные сборы, куда входят омела, боярышник, плоды тмина, зверобой, тысячелистник, арника. Поддержать эластичность стенок сосудов и полых органов помогут ромашка, бессмертник, березовые почки. Настои подслащивают медом (если нет на него аллергии).
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил labus в категорию Разное
Добавить комментарий