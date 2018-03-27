Что поможет при спазмах: народные средства

Многим знакомы ощущения спазма - как будто сводит часть тела, возникает ощущение физической скованности, "стянутости", боль. Мы привыкли глушить эти ощущения таблетками, но в долгосрочной перспективе правильное питание и травяные настои помогают куда эффективнее.Спазм может поразить двигательные и скелетные мышцы, особенно если перетренировались накануне в спортзале, но куда больше проблем доставляют спазмы гладкой мускулатуры - той, которая у нас внутри и выстилает стенки наших сосудов, кишечника и некоторых других полых органов (например, матки).Рецепт снятия спазма, казалось бы, прост: от головной боли, вызванной сосудистым спазмом - таблетку обезболивающего, от мышечной - обезболивающий гель на пораженное место, а если сводит в животе - выпить таблетку с дротаверином. Но может, обойдемся без таблеток?Если свело судорогой ногу, руку, шею, первое, что мы делаем - растираем больной участок. И это правильно! Массаж - один из наиболее эффективных способов быстро решить проблему.Второй - решение по принципу "клин клином вышибают". Если делали растяжку без предварительного разогрева, и свело ногу - нужно продолжать растягиваться, но очень аккуратно и бережно, чтобы не травмировать мышцу еще больше. Если качали пресс, и свело мышцу на животе - напрячь спазмированный участок еще сильнее, задержать дыхание и держать, сколько возможно, а потом выдохнуть, резко расслабившись.Ну и конечно, чтобы мышцы не сводило (а это ведь происходит не только в ходе тренировок), нужно есть продукты, богатые калием. Это курага, фасоль, чечевица, чернослив и другие сухофрукты, бананы, орехи, картофель.У взрослых они связаны либо с работой желудочно-кишечного тракта (свести может и желудок, и кишечник, и пищевод), либо - у женщин - с циклическими колебаниями (спазмами сопровождаются месячные).Продукты и растения-спазмолитики могут облегчить ситуацию. Обеспечьте себе покой и заварите травяной сбор: 1 ст. л. аптечной ромашки заварите и дайте настояться в течение часа. Принимать по 1-2 ст. ложки настоя каждые 2 часа в течение дня. Можно пить такой настой и курсом в течение недели, если проблема беспокоит часто. Против спазмов хорошо помогают также пустырник, душица, донник, ароматы мелиссы, мяты и валерианы.В рационе должны преобладать растительные продукты. Если спазмы вызываются брожением в кишечнике, овощи и фрукты можно принимать и в вареном, тушеном, запеченном виде. Капусту и бобовые лучше исключить. Хорошо снимают спазм морковь, лук, мед.В любом случае при спазмах в животе не стоит класть на живот грелку с теплом или холодом, чтобы не усугубить ситуацию. Ведь любые боли в животе опасны тем, что одни легко маскируются под другие: боль и спазм при месячных можно перепутать с внематочной беременностью, а протесты переполненного кишечника - с аппендицитом. Окончательный диагноз должен ставить врач.Метеозависимым и людям, страдающим от проблем с сердцем, они доставляют много хлопот. Ведь стенки сосудов - тоже мышцы. А проблем от сосудистого спазма может быть много: тут и инфаркты, если затронуты сосуды, идущие к сердцу, и мигрени, и инсульт - если речь идет о сосудах головного мозга.Почувствовав головокружение, резкое падение давления (а это симптомы сосудистого спазма в голове), обратитесь к врачу. А в его ожидании налейте чашку горячего чая. Очень сладкий чай с имбирем - отличное средство моментальной помощи при спазме сосудов.Специальная диета поможет уменьшить частоту приступов.животные жир, сливочное масло, продукты из переработанного мяса (колбасы, копчености), яичные желтки, икру, субпродукты. Соль замените на лимонный сок, пряности или морскую капусту. Забудьте про сладости и мучные изделия.: сырой растительной пищи - в ней максимум витаминов и веществ, которые помогают решить проблему спазма и которые теряются при тепловой обработке. Это медь, йод, кальций, калий, магний, бром, витамины группы В. Ешьте сырую морковь, белокочанную капусту, налегайте на арбузы и дыни, тыквы, сдабривайте пищу петрушкой, луком и чесночком. Очень полезен домашний творог как профилактика проблем с сосудами и мышцами.Для профилактики и как вспомогательную терапию при спазмах гладкой мускулатуры назначают травяные сборы, куда входят омела, боярышник, плоды тмина, зверобой, тысячелистник, арника. Поддержать эластичность стенок сосудов и полых органов помогут ромашка, бессмертник, березовые почки. Настои подслащивают медом (если нет на него аллергии).