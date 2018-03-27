Ешьте дыню с пользой для здоровья

Ароматная сахарная солнечно желтая дыня - не только отменное лакомство, она и очень полезна, особенно - для женщин. Вот лишь пять ситуаций, в которых дыня окажется незаменимой помощницей.Несмотря на свою сладость, это один из самых низкокалорийных плодов, в 100 г всего 35 ккал. На 90% дыня состоит из воды, а ее углеводы легко и без остатка усваиваются. Благодаря этому этот плод отлично утоляет жажду, надолго насыщает и способствует снижению веса.. Дыня способна вселить бодрость одним только сладким ароматом. Но тут в работу вступают витамины группы В (В1, В2, В5, В6, В9), которые очень важны для нормального функционирования нашей нервной системы. Именно они помогают улучшить настроение, дарят спокойствие и одновременно уверенность, помогают противостоять стрессу.В кусочке дыни весом около 150 г содержится примерно половина необходимого нам ежедневно количества витамина С. Именно он укрепляет наш "иммунный щит" и помогает противостоять вирусам и инфекциям.В мякоти дыни содержится инозит, который еще иногда называются витамином В8, хотя он относится к группе витаминоподобных веществ. Но как бы он ни назывался, его функция - предотвращать отложение жира в тканях печени: цирроз нам не грозит! Мягкое мочегонное и желчегонное свойство дыни (которое описывал еще Авиценна) тоже помогает разгрузить нашу выделительную систему и оздоровить организм в целом. А клетчатка активизирует пищеварительные процессы, не давая скапливаться в кишечнике токсинам и прочим вредным "отложениям".В дыне есть фолиевая кислота, которой современным горожанкам крайне не хватает. Обычно регулярно этот витамин потребляют только будущие мамы, в то время как нуждаются в нем все без исключения женщины любого возраста. Ведь именно фолиевая кислота помогает поддерживать гормональный фон, регулирует баланс половых гормонов, а значит, делает нас женственными и привлекательными. Фолиевая кислота способна регулировать перепады настроения в разные сложные моменты: во время беременности, при гормональных колебаниях, в период менопаузы. А еще в дыне много антиоксидантов, которые помогают продлить молодость и сохранить внешнюю привлекательность.Дыню лучше есть через 2 часа после приема пищи: в ней много грубой клетчатки, которая перегружает желудок, кишечник и поджелудочную железу. Именно поэтому людям, у которых с этими органами нелады, лакомиться дыней нужно с осторожностью. Также не стоит увлекаться десертами из дыни, если есть риск развития сахарного диабета. И никогда не сочетайте свежую дыню с молоком или алкоголем!Ароматная сахарная солнечно желтая дыня - не только отменное лакомство, она и очень полезна, особенно - для женщин. Вот лишь пять ситуаций, в которых дыня окажется незаменимой помощницей.Несмотря на свою сладость, это один из самых низкокалорийных плодов, в 100 г всего 35 ккал. На 90% дыня состоит из воды, а ее углеводы легко и без остатка усваиваются. Благодаря этому этот плод отлично утоляет жажду, надолго насыщает и способствует снижению веса.. Дыня способна вселить бодрость одним только сладким ароматом. Но тут в работу вступают витамины группы В (В1, В2, В5, В6, В9), которые очень важны для нормального функционирования нашей нервной системы. Именно они помогают улучшить настроение, дарят спокойствие и одновременно уверенность, помогают противостоять стрессу.В кусочке дыни весом около 150 г содержится примерно половина необходимого нам ежедневно количества витамина С. Именно он укрепляет наш "иммунный щит" и помогает противостоять вирусам и инфекциям.В мякоти дыни содержится инозит, который еще иногда называются витамином В8, хотя он относится к группе витаминоподобных веществ. Но как бы он ни назывался, его функция - предотвращать отложение жира в тканях печени: цирроз нам не грозит! Мягкое мочегонное и желчегонное свойство дыни (которое описывал еще Авиценна) тоже помогает разгрузить нашу выделительную систему и оздоровить организм в целом. А клетчатка активизирует пищеварительные процессы, не давая скапливаться в кишечнике токсинам и прочим вредным "отложениям".В дыне есть фолиевая кислота, которой современным горожанкам крайне не хватает. Обычно регулярно этот витамин потребляют только будущие мамы, в то время как нуждаются в нем все без исключения женщины любого возраста. Ведь именно фолиевая кислота помогает поддерживать гормональный фон, регулирует баланс половых гормонов, а значит, делает нас женственными и привлекательными. Фолиевая кислота способна регулировать перепады настроения в разные сложные моменты: во время беременности, при гормональных колебаниях, в период менопаузы. А еще в дыне много антиоксидантов, которые помогают продлить молодость и сохранить внешнюю привлекательность.Дыню лучше есть через 2 часа после приема пищи: в ней много грубой клетчатки, которая перегружает желудок, кишечник и поджелудочную железу. Именно поэтому людям, у которых с этими органами нелады, лакомиться дыней нужно с осторожностью. Также не стоит увлекаться десертами из дыни, если есть риск развития сахарного диабета. И никогда не сочетайте свежую дыню с молоком или алкоголем!