Ученые назвали необычную причину женского алкоголизма

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Долгое время ученые со всего мира пытаются выяснить основную причину неизлечимого женского алкоголизма. Недавно ученые обнаружили одну необычную закономерность, после которой может последовать алкоголизм у женщин.Исследователи организации Alcohol Concern путем опроса более тысячи добровольцев пришли к выводу, что алкоголизмом больше страдают женщины, у которых есть дети. Как оказалось, матери почти в два раза больше и чаще выпивают спиртные напитки, нежели девушки, которые детей пока не имеют. Ученые утверждают, что причиной тому является постоянный стресс и напряжение, связанные с процессом воспитания детей.Психологи говорят, что чаще всего женщина начинает понемногу употреблять алкоголь с 15:30 часов, когда её ребенок уже пришел со школы. В более запущенных случаях алкоголизм может продолжаться на протяжении всего вечера.